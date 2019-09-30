Hemşire, şiddet gösteren hastadan aldığı tazminatı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağışladı

SAMSUN - Vezirköprü Devlet Hastanesinin diyaliz servisinde görevli hemşire Kapıcı, serviste tedavi gören bir diyaliz hastasının hakaretine ve darp girişimine uğradı.

Bunun üzerine hasta hakkında şikayette bulunan ve tazminat davası açan Kapıcı, kazandığı parayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağışladı.

Aysel Kapıcı, 13 yıldır hemşirelik yaptığını söyledi.

Haftada 3 gün diyalize giren bir hasta tarafından darp edilmek istendiğini belirten Kapıcı, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Hastanın diyaliz süresi bitti. Cihazı ötmeye başlayınca bir an önce çıkmak istedi. Biz de elimizdeki işleri öncelikli bitirince onun yanına gideceğimizi söyledik. Daha sonra hastanın yanına gittim. Hasta bana bağırmaya başladı. Daha sonra elindeki kumanda ile bana vurmaya çalıştı. Ben de kendimi geri çektim. Ben 'Sakinleşin cihazı çıkarayım' dedim. O da 'Çıkarma git' diyerek bağırdı. Beyaz kod ekibi geldi. O sırada hasta arkamdan küfretmiş. Beyaz kod ekibi geldikten sonra işlem başlatıldı. Tekrar ben hastayı cihazdan çıkarmak için yanına gittim. İstemeyince başka bir hemşire arkadaşımız diyalizi sonlandırdı."

"Daha sonra bağış yaptı ardından özür diledi"

Olayın ardından hukuki sürecin başladığını ifade eden Kapıcı, "Hukuki süreçte benim haklı olduğum çıktı çünkü hem darp girişimi hem de hakaret var. Uzlaştırmacı atandı. Aslında ben sadece özür beklemiştim. Hasta bunu kabul etmedi. Biz de daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu için bağış talebinde bulunduk. Daha sonra bağış yaptı ardından özür diledi." dedi.

Sağlık çalışanlarına çok baskı yapıldığına işaret eden hemşire Kapıcı, örnek olması için tazminat istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlık camiasında bu tarz davranışlar çok fazla. Her hasta ve hasta yakını kendini öncelikli düşünüyor. O yüzden sağlık çalışanlarına çok baskı var. Ben sadece bana yapılanın örnek olmasını istedim."

Kapıcı, söz konusu hastanın diyaliz servisine gelmeye devam ettiğini, kendisinin hastayla ilgilenmeyi sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

"Sağlık çalışanları, hakareti, kötü sözü ve davranışı hak etmiyorlar"

Başhekim Osman Karakuş ise örnek davranış sergileyen hemşireyi tebrik etti.

Sağlık çalışanlarının maddi ve manevi olarak hastalarının yanında olduğunu hatırlatan Karakuş, "Sağlık çalışanları hakareti, kötü sözü ve kötü davranışı hak etmiyorlar. Vatandaşlarımızdan isteğimiz biz onları bağırlarımıza basıyoruz onlar da bizi bağırlarına bassınlar. Biz yapmamız gerekenlerin hepsini yapıyoruz." diye konuştu.