Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşire Tuğba Kuşdemir kanseri yendi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi hemşirelerinden Tuğba Kuşdemir (35) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hemşire Tuğba Kuşdemir kanseri yendi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
28 Nisan 2020 15:40 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen 35 yaşındaki hemşire Tuğba Kuşdemir koronavirüse yenik düştü. Daha önce kanser tedavisi gören ve bu hastalığı yenip hastanedeki görevine yeniden başlayan Kuşdemir tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Atatürk Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden hemşire Tuğba Kuşdemir için hastanede tören düzenlendi. Tabutuna Türk bayrağı da konan Tuğba Kuşdemir'in cenaze törenine İl Sağlık Müdürü dr. Fevzi Yavuzyılmaz da katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Atatürk Şehir Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Tuğba Kuşdemir vefat etmiştir. Personelimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Anahtar Kelimeler:

hemsire tugba kusdemir koronavirus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.