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Hemşireler gökyüzüne dilek feneri bıraktı, Koronavirüsün bitmesini dilediler
Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli hemşireler, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nde, koronavirüs salgınının bitmesi dileğiyle gökyüzüne dilek feneri bıraktı.
Hemşireler gökyüzüne dilek feneri bıraktı, Koronavirüsün bitmesini dilediler
13 Mayıs 2020 16:42 - DHA
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Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli 70 hemşire, koronavirüs salgınından kurtulmayı ve normal hayata dönmeyi dileyerek dün akşam gökyüzüne 50 dilek feneri bıraktı. Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Bakım Hizmetleri Müdürlüğü Birim Sorumlusu Hülya Altun, bir an önce ailelerine kavuşmak istediklerini belirterek, "Güzel günlerimize geri dönmek istiyoruz. Hemşirelik mesleğinin de aynı zamanda dünyaya ışık saçan bir meslek olduğunu ve 12 Mayıs'a vurgu yapmak adına bütün güzellikleri gökyüzüne yansıtmak istedik ve dileklerimizi bu doğrultuda diledik" dedi.

'DİLEĞİMİZ, TÜM DÜNYA İÇİN SAĞLIK, SIHHAT VE HUZUR'

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane VIP Servis Sorumlu Hemşiresi Leyla Korta, her yıl 12 Mayıs'ta yaptıkları sosyal etkinlikleri bu sene pandemiden dolayı planlayamadıklarını ve dilek balonu gibi bir fikri bulduklarını ifade ederek, "Bizler açısından güzel bir etkinlik oldu. Hem çalışma arkadaşlarımızı motive etmek adına hem günün anlam ve önemine binaen hem de toplumsal bir mesaj vermek adına balonlarımızı uçurduk. Balonları uçururken herkesin muhakkak özel bir dileği vardı ama ortak paydada buluştuğumuz tek bir dileğimiz vardı, o da tüm dünya için sağlık, sıhhat ve huzurdu. Koronavirüsle ilgili benim özellikle dileğim sevgi, şefkat ve temelinde vicdan barındıran mesleğimizi daha güzel günlerde icra etmekti’" diye konuştu.

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Sağlık Bakımı Hizmetleri Müdürü Ayşegül Erciyas ise, sosyal mesafeyi koruyarak dilek fenerlerini gökyüzüne bırakıp görsel bir şölen oluşturduklarını söyledi.


 

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