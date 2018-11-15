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Hemşireler güncel yaklaşımların nabzını Sakarya'da tuttu
Bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde yapılan "5. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi" Sakarya'da başladı
Hemşireler güncel yaklaşımların nabzını Sakarya'da tuttu
15 Kasım 2018 - AA
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Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) düzenlenen kongrenin açılış oturumunda insan kaynakları, istihdam ve sağlık alanındaki veriler ile dünden bugüne hemşireliğin önemi ve güçlendirilmesine dair konuşmalar yapıldı.

Kongredeki ilk oturum İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü ile Doç. Dr. Yurdanur Dikmen’in moderatörlüğünde gerçekleştirilirken, ABD, Hollanda, İngiltere, İran ve Kosova'dan alanında uzman akademisyenlerin sunumları da yer alacak.

“Toplumsal, kurumsal ve bireysel olarak daha güçlü hemşireler” teması doğrultusunda iki gün sürecek olan kongreye, hemşire akademisyenler ve yöneticilerin yanı sıra, her alanda çalışan hemşireler de bilimsel çalışmaları ile katkı sunacak.

Kongreye, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in yanı sıra SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kongre, 17 Kasım'da sona erecek.

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