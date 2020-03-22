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Hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydi
Koronavirüs hastaları nedeni ile tüm yoğun bakım yataklarının dolduğunu ilan eden Londra'da bulunan Northwick Park hastanesinin hemşireleri, korunma için yeteri miktarda önlük bulamayınca hastanede tıbbi atık için kullanılan poşetleri korunmak için üzerlerine giydiler.
Hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydi
22 Mart 2020 19:46 -
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Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs İngiltere'de etkisini arttırmaya devam ediyor. Toplam vakanın 5 bini bulduğu ölü sayısının ise 233 olduğu ülkede hastaneler tıbbi korunma açısından ciddi sıkıntı yaşıyor.

Londonra'da bulunan Northwick Park hastenesinde çalışan hemşireler, önlük, maske ve eldiven gibi koruyucu giysi konusunda sıkıntısı çektiklerini söylediler.

Northwick Park hastanesinin hemşireleri, korunma için yeteri miktarda önlük bulamayınca pratik bir çözüm ürettiler. Hemşireler hastanede tıbbi atık için kullanılan poşetleri korunmak için üzerlerine giydiler.

Tüm yatakları virüs ile mücadalede kullanan hastanede şuana kadar 6 ölüm gerçekleşti. Hemşireler, virüs tedavisi gören hastaların tedavilerinin kendilerini çok yorduğunu, günden güne durumun çok daha kötüye gittiğini söylediler.

Hemşireler her şeye rağmen, hasta olan arkadaşları ve aileleri için içten içe ağlamalarına rağmen güçlü olup herkese karşı güler yüzlü olmak zorunda olduklarını söylediler.

Daily Telegrap gazetesine konuşan bir hemşire, hastaları tedavi ederken kendilerinin virüse yakalanma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu virüsün hemşire ve doktorları öldürebileceğini bu nedenle koruyucu elbise ve ekipman sıkıntılarının giderilmesi gerektiğini söyledi.

Hemşire ayrıca hastanede astım ve diabet gibi kronik hastalıkları bulunan çok sayıda genç insanın da tedavi altına alındığını ve ventilatöre bağlı olan bu insanların durumlarının ciddi olduğunun altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:

vuhan koronavirus hemsire onluk

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