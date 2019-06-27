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Hemşireler simülasyonla eğitim alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde hemşire adayları, birebir hastane koşullarını yansıtan "Klinik Simülasyon Eğitim Laboratuvarı"nda eğitim görecek
Hemşireler simülasyonla eğitim alacak
27 Haziran 2019 - AA
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Sağlık Bilimleri Üniversitesinde hemşire adayları, birebir hastane koşullarını yansıtan "Klinik Simülasyon Eğitim Laboratuvarı"nda eğitim görecek.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Hemşirelik Fakültesinde düzenlenen "Klinik Simülasyon Eğitim Laboratuvarı" açılış töreninde konuşma yaptı. Tıp fakültesinde öğrenim gördüğü dönemde, teknolojinin bu kadar gelişmiş olmadığını belirten Erdöl, "Bütün yaptığımız invaziv işlemleri hasta üzerinde öğrendik. Bulunduğumuz çağ, yeni eğitim modelleri ve eğitim araçlarını zorunlu kılıyor. Çağın gerisinde kalmayıp önüne geçebilmek için teknolojiyi de yakından takip etmemiz gerekiyor. Öğrencilerimize, hekimlere, hemşirelere mezun olduktan sonra da eğitim kapasitelerini ve kalitelerini artıracak ve imkanlar sunacak yeni modeller üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

"Hemşirelik fakülteleri içerisinde tek"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine İyigün ise üniversitenin, eğitim öğretimin kalitesini artırmak için öğrencilerine her türlü imkanı sağladığını belirterek, "Klinik Simülasyon Laboratuvarımız, öğrencilerin kontrollü bir ortamda gerçeğe yakın yaşam deneyimi kazanabilecekleri en son teknoloji ile donatılmış bir eğitim merkezidir. Büyüklük ve ileri teknolojik donanım özelliği ile Türkiye'de bulunan hemşirelik fakülteleri içerisinde tek olma özelliğini de taşımaktadır." dedi.

Klinik Simülasyon Laboratuvarı'nda, gerçeğe yakın özellikte 4 tek kişilik hasta odası, 2 muayene hasta odası, bir 5 kişilik hasta odası ile hastanedeki klinik ortamın oluşturulduğunu anlatan İyigün, merkezde ileri teknolojik donanıma sahip sanal hasta ile öğrencilerin temel becerilerini de deneyimleyebilecekleri dershanelerin bulunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından, Klinik Simülasyon Eğitim Laboratuvarının açılışı yapıldı. SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl diğer davetlilerle beraber, hemşire adaylarının uygulamalı eğitim alacakları laboratuvarda yetkililerden bilgi aldı.

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