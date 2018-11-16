Hemşireler uluslararası platformda bir araya geldi



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 15-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak kongrenin açılışına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık, SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevin Altınkaynak, Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yurdanur Dikmen, Kongre Onursal Başkanı Ayhan Lash, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Savaşan, kongrenin açılışında yaptığı konuşmasında Türkiye’de sağlık alanında önemli mesafeler katedildiğini belirtti. Sağlık alanında, uluslararası standartlarda bile birçok ülkenin başarabildiği seviyelerin sağlandığına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Savaşan, “Her meslek kutsaldır ve toplumda bir ağırlığı kaldırır. Ancak doğrudan insana temas eden meslekler, ayrı bir övgüyü, takdiri, aynı zamanda da desteği hak ediyorlar. Sağlık birimlerinde çalışan bütün personeller bizim için çok kıymetlidir” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevin Altınkaynak, konuşmasında Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin (ICN) çalışma temalarına değindi. Konseyin herkes için kaliteli hemşirelik bakımı sağlamayı amaçladığını belirten Altınkaynak, hemşirelik bilgi birikimlerini artırmak, küresel sağlık politikaları geliştirmek, tüm dünyada yeterli yetkin ve saygın hemşirelik mesleğinin varlığını sağlamak için çalıştığını kaydetti. ICN’nin bu noktada her yıl tema belirlediğini kaydeden Dekan Altınkaynak, bu temalar olan küreselleşme ile bilim ve teknolojideki gelişmeler dikkate alınarak bir strateji belirlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü de konuşmasında hemşireliğin sağlık sektörünün merkezinde yer aldığını, hemşirelik hizmetleri alanına yapay zeka ve teknolojinin dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yurdanur Dikmen ise, hemşirelik mesleğinin geniş bir çalışma alanına sahip olduğuna işaret ederek, “Hemşireler doğumdan ölüme çok geniş bir yelpazede insanlığa sağlık hizmeti sunmaktadır. Bu geniş çerçevede hizmet sağlayan hemşirelerin sürekli değişen ve gelişen dünya içerisinde değişimi kaçınılmazdır” diye konuştu.

Kongrenin Onursal Başkanı Ayhan Lash ise konuşmasında gücün diploma ile değil, yapılan iş ile ölçülmesi gerektiğini, bunun yolunun ise eğitimden geçtiğini söyledi. Açılış konuşmalarının ardından SAÜ Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Önder Saygın Çetiner’in piyano dinletisi ile devam eden kongrede, “Toplumsal, kurumsal ve bireysel olarak daha güçlü hemşireler” teması doğrultusunda üç gün boyunca bilimsel tartışmalar ve sunumlar yer alacak.