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Hemşirelerden Mucize Doktor dizisine tepki: Meslek adaylarını olumsuz etkilemektedir
Son bölümüyle Türk dizi tarihinin reyting rekorunu kırarak en çok izlenen yapım olmayı başaran Mucize Doktor'daki bir sahneye hemşireler tepki gösterdi
Hemşirelerden Mucize Doktor dizisine tepki: Meslek adaylarını olumsuz etkilemektedir
06 Kasım 2019 - Birgün
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Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan gibi oyuncuların bulunduğu dizide yer alan bir diyalog, Öğrenci Hemşireler Derneği tarafından kınandı.

Yayınlanan 8. bölümdeki bir sahnede doktor rolündeki kişinin hastaya “Debelene debelene çıkarmışsın serumu” ifadesini kullanmasının ardından hastanın “Böyle ıvır zıvır şeyleri hemşire yapmıyor mu, nasıl doktorsun sen?” yanıtı tepki çekti.

Bu diyaloğun ardından Öğrenci Hemşireler Derneği ailesi adına ÖHDER Yönetim Kurulu bir kamuoyu açıklaması yayınlandı.

Yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu durum hemşirelik mesleğini, meslek üyelerini ve meslek adaylarını olumsuz etkilemektedir. Medya sektöründe yapılan mesleğimize yönelik olumsuz dayatmaları kınıyor, ilgili kurumlarla hassasiyetimiz hakkında görüşmeler gerçekleştireceğimizi kamuoyunu duyuruyoruz."

Anahtar Kelimeler:

mucize doktor hemsire ogrenci hemsireler dernegi

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People
1
1) adem (işsiz)
06.11.2019 16:07:08
anlamsız bir tepki. söyleyen her gün gördüğümüz hasta sahibi bir zat. doktor söylemiyor diziyi bağlamaz
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