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Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
Konya'da yüksekten düşme nedeniyle ambulansla hastaneye getirilen yaralıya müdahale eden 1'i kadın 4 hemşire, çıkan tartışmada hastanın yakını 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Şüphelilerden biri hemşirelere "Sizin maaşını biz ödüyoruz. Senin gibiler dayağı hak ediyor" dedi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor
31 Ocak 2022 09:51 - DHA Salih BÜYÜKSAMANCI
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Olay, geçtiğimiz gün saat 22.00 sıralarında Konya Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Yüksekten düşen ve ismi açıklanmayan yaralı 1 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemşireler Akif Şengül, Bilal Özledim, Nazan Ongül ve Celalettin Yazar, hastaya müdahale etmeye başladı. Bu sırada hastanın bir yakını, müdahalenin iyi yapılmadığını öne sürerek, tepki gösterdi. 

Çıkan tartışmada hasta yakını Akif Şengül'e "Sizin maaşını biz ödüyoruz. Senin gibiler dayağı hak ediyor" dedi. Tartışmaya hastanın diğer 2 yakını da katıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınları Ö.E., M.Ş. ve K.Ş., 4 hemşireye saldırdı. Hemşireler aldıkları tekme ve yumruk darbeleri sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı hemşirelere mesai arkadaşları müdahale etti. Saldırganlar, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.E. tutuklanırken, M.Ş. ve K.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Saldırıya tepki

Sağlık Sen Konya Şube Başkanı Dr. Ahmet Uzunay, saldırıya tepki göstererek, ''Konya Şehir Hastanesi Acil Servisinde yaşanan şiddet olayında bir grup tarafından acil servis çalışanları darp edilmiş olup. Bir sağlık çalışanının eli kırılmıştır, bir sağlık çalışanının dudağı patlamış ve bir kadın sağlık çalışanı kulağına darbe almıştır. Maalesef şiddet olaylarına verilen cezalar caydırıcı olamıyor. Saldırganların cezalandırılması noktasında maalesef ya hukuki boşluklar mevcut ya da var olan mevzuatın uygulanmasında zafiyet bulunmaktadır. Adalet herkes için eşit ve hakkaniyetli işlesin. Bu konuda gündemimiz net, hedefimiz tektir. Sağlık çalışanları olarak sesimizin duyulmasını, mesajlarımızın alınmasını, şiddete çözümün artık ertelenmemesini, mesleğimizin daha fazla örselenmemesini istiyoruz" dedi. 

Bakan Koca: Bu günleri aşacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da yaralıya müdahale eden sağlık çalışanlarına saldıran hasta yakını 3 kişiden birinin tutuklandığını belirterek, "Konya Şehir Hastanesinde dün yaşanan şiddet olayında, dört arkadaşımıza karşı işlenen kasten yaralama ve görevini yapmaya engel olma suçlarını işleyen üç şüpheliden biri hakkında tutuklama kararı verilmiş olup, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. İki şüpheli hakkında adli kontrol kararı alınmıştır. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kamuoyuna duyurulmuştur. Yargının vereceği kararların sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikte olacağına inanıyoruz. Bu günleri aşacağız" dedi.

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71
1) Hakan Çetinkaya (Hekim)
31.01.2022 13:35:04
Birinci gündem Can Güvenliği, ikinci gündem Geçim Sıkıntısıdır. İlki, yöneticilerin ve güvenlik görevlilerinin elinde, ikincisi Meclisin elindedir. Hekim maaş zammı hemen bugün, değilse yarın gündeme alınıp yasalaşmalidir. Öğretmenler aldı bile.
People
11
2) dr (dr)
31.01.2022 10:26:18
"Senin gibiler dayağı hak ediyor" diyor şüphelilerden biri. Bu nasıl bir düşüncenin sonucu söylenmiş bir sözdür ? SAĞLIKTA ŞİDDETİN GELDİĞİ NOKTA İŞTE BU CÜMLEDİR. DURUMUN VAHAMETİNİ ORTAYA KOYMAKTADIR. Acilen çıkarılması gereken yeni sağlıkta şiddet yasası , bu tür düşünceleri kafalardan bile silecek ölçüde etkili ve şiddetli olmalıdır.
People
7
3) dr ceyar (dr)
31.01.2022 10:05:00
bekleme yapma kaptan!!!

devam ke!!!
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