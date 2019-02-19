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Hemşirelerin yabancı dil eğitimi başladı: 'Sağlık turizmine bir nebze katkımız olsun istiyoruz'
İl Sağlık Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) arasında imzalanan "Kayserili Hemşireler Dünya Dilini Öğreniyor " protokolü kapsamında ilk grubun yabancı dil eğitimi başladı
Hemşirelerin yabancı dil eğitimi başladı: 'Sağlık turizmine bir nebze katkımız olsun istiyoruz'
19 Şubat 2019 - AA
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KAYSERİ - İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ERSEM Yabancı Dil Eğitim Bölümü'nde yapılan ilk ders, Öğretim Görevlisi Emre Gökduman tarafından verildi.

Açılış dersine İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Sağlık Hizmetleri Başkanı Ahmet Ceylan ve Sağlık Turizmi Birim Sorumlusu Kadriye Bıyıklı da katıldı.

Projeyle ilgili bilgi veren Benli, İngilizce eğitimin pratik konuşma ve anlaşabilme üzerine olacağını, sağlık turizminde yabancılarla iletişim kurabilmek adına bu projeyi önemsediklerini belirtti.

ERSEM Müdür Yardımcısı İbrahim Doğan ise şunları kaydetti:

"Bu proje ile katılımcılarımızın pratik anlamda İngilizce konuşabilme yeteneklerini geliştirmeyi düşünüyoruz. Ülkemiz tıp alanında büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Gelen hastalarla sağlıklı iletişim kurulabilmesi açısından bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyor ve sağlık turizmine bir nebze katkımız olsun istiyoruz."

İlk grupta 25 kişinin eğitim alacağı ve tüm yıl boyunca sürmesi planlanan eğitim programından kamu ve özel sağlık kurumlarında görevli tüm sağlık personeli faydalanabilecek. 

Anahtar Kelimeler:

hemsire yabanci dil erciyes universitesi ersem

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