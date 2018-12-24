Hemşirelik Fakültesi ilanı sosyal medyanın gündeminde: 'Koyun hastalıkları uzmanı' olmak şartı

Konya Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü; öğretim üyesi alımlarını için ilan vererek şu ifadeleri kullandı; “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır”

Sözcü Gazetesinden Mehmet Ali Kayacı'nın haberine göre; ilanda ayrıca Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı ve Bozkır Meslek Yüksekokulu için 31 kişilik öğretim üyesi kadro alımı yapılacağı da belirtildi.

KOYUN HASTALIKLARI UZMANI, HEMŞİRE YETİŞTİRECEK

Rektörlüğün ilanında alınacak profesör için bir de özel şart getirildi. Getirilen özel şart “Doçentliğini Veteriner Mikrobiyoloji bilim alanından almış olmak, C.pseudotuberculosis'in Allerjik Deri Testi ile teşhisi üzerinde çalışma yapmış olmak” olarak belirlendi.

Tıp terimi olarak C.pseudotuberculosis, koyun ve keçilerin deri altlarında ortaya çıkan mikroorganizmalar. Bu mikroorganizmalar hayvanlarda çeşitli hastalıkların oluşmasına neden oluyor. Buna göre, hayvan sağlığı konusunda yetişmiş bir akademisyenin, insan sağlığı konusunda hemşire yetiştirmesi gereken bir bölümde görev yapabilecek.

"Verilen ilanın geri çekilmesini talep ediyoruz"

Öğrenci Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Hemşirelik bilim alanında mezun olmamış herhangi bir uzmanın genç tohumları yeşertemeyeceğini biliyoruz. Verilen ilanın geri çekilmesini talep ediyoruz” dedi.