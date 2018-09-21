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Hemşirelik Fakültesinden okutturacak proje: 'Bir Kitap da Senden Olsun'
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığınca "Bir Kitap da Senden Olsun" sosyal sorumluluk projesi başlatıldı
Hemşirelik Fakültesinden okutturacak proje: 'Bir Kitap da Senden Olsun'
21 Eylül 2018 - AA
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Hemşirelik Fakültesi öğretim görevlileri Prof. Dr. Emine Efe, Doç. Dr. İlkay Boz, araştırma görevlisi Şule Çiftcioğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği sorumlu hemşiresi Elif Altınay, hemşire Mürşide Kürtül Düztepe ve Hemşirelik Fakültesi lisans öğrencilerinin katılımıyla proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği bekleme salonunda 6-18 yaş arası çocuklar için bir okuma köşesi oluşturulacak.

Öğretim görevlisi Prof. Dr. Emine Efe, yaptığı açıklamada, "Bir Kitap da Senden Olsun" sosyal sorumluluk projesinin gerçekleştirilebilmesi için kitap bağışı beklediklerini ifade etti.

Hastanenin çocuk servisinde tedavi olan çocukların bu süreyi daha verimli geçirmeleri için böyle bir proje düzenlediklerine dikkati çeken Efe, "Çocuklarımız için zorlu geçen bu süreci bir nebze de olsa kolaylaştırmayı ve bu süreci kitap okuyarak değerlendirmelerine katkı sağlamayı amaçladık." dedi.

Efe, ekim ayının başında açılışı yapılacak "Bir Kitap da Senden Olsun" projesi için kitap bağışlarının hemşirelik fakültesine yapılabileceğini bildirdi.
 

Anahtar Kelimeler:

bir kitap da senden olsun kitap okuma aliskanligi

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