SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirelik Kongresi uluslararası boyut kazanıyor: 'Daha güçlü hemşireler'
Bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde yapılması planlanan "5. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi", 15-17'da Kasım'da Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) düzenlenecek.
Hemşirelik Kongresi uluslararası boyut kazanıyor: 'Daha güçlü hemşireler'
24 Ekim 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, "toplumsal, kurumsal ve bireysel olarak daha güçlü hemşireler" sloganıyla bu yıl ilk defa kapılarını uluslararası bilim dünyasına açacak kongreye, ABD, Hollanda, İngiltere, İran ve Kosova gibi ülkelerden alanında uzman çok sayıda bilim insanının katılması bekleniyor. 

Kongrede, "hemşirelikte güç ve güçlendirme, hemşirelikte bireysel güçlendirme, hemşirelik bakım uygulamaları, hemşirelikte kanıt temelli uygulamalar, hemşirelikte inovasyon ve girişimcilik, hemşirelik bilişimi ve teknoloji, hemşirelikte liderlerin gücü, hemşirelikte hasta merkezli bakımda ekip çalışması ve toplum sağlığı uygulamalarında hemşirelerin gücü" konuları çok yönlü ele alınacak. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kongre Başkanı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yurdanur Dikmen, güçlendirmenin hemşirelerin sağlık sisteminde aktif rol almalarında anahtar bir süreç olduğunu belirtti. 

Sağlık profesyonelleri içinde en büyük grubu oluşturmalarına rağmen hemşirelerin sahip oldukları gücü fark edemeyip bu gücü kabul etmede zorluk çektiğine işaret eden Dikmen, "Oysa başarılı mesleki güçlendirme, hemşirelik mesleğine daha fazla güç ve bilgi ile uygulamalarda kontrol ve otonomi sağlayacaktır. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) hemşirelik mesleğine yönelik 2020 yılı hedeflerini içeren global stratejilerinde de mesleki güçlendirmenin önemi vurgulanmaktadır." ifadelerini kullandı. 

Dikmen, kongreye multidisipliner ve alanında çok sayıda ulusal uzman ile ABD, Hollanda, İngiltere, İran ve Kosova gibi ülkelerden uluslararası uzmanların konuşmacı olarak katılacağını bildirerek, "Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilciliği ile Türk Hemşireler Derneği Başkanı da sunumları, diğer katılımcılar da bilimsel çalışmalarıyla kongremize destek verecek. Kongreye hemşire akademisyenler ve yöneticilerin yanı sıra her alanda çalışan klinisyen hemşireler de katılabilecek." açıklaması yaptı. 

Anahtar Kelimeler:

hemsire sakarya universitesi hemsirelikte guncel yaklasimlar

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
dr. caglar dogrulalzheimer parkinson İstanbul Teknik Üniversitesi prof. dr. yusuf yagcieskişehir hastanesi Şehir Hastanesiistanbul eczanesi mustafa kemal ataturk ankara eczaci odasihemşire sakarya üniversitesi hemşirelikte güncel yaklaşımlarŞırnak İl Sağlık nedim uzunbebek emzirmesi hormon kitiilac gelistirme platformu ilac kesfi112 sağlık acil servis doğum gebe fethi sekin sehir hastanesi hemsireKocaeli İl Sağlık'tan örnek proje: Sağlık ekipleri köy köy sağlık eğitimi veriyorilaç tedariki sağlık ialçtemini meme kanseri prof. dr. fatih aydoganmavi bebek fallot tetralojisi prof. dr. ahmet celebi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
25/10-28/102. Uluslararası Kozmetoloji Ve Kozmetik Jinekoloji KongresiKADIN...İSTA
25/10-28/106. EndoBridge MeetingENDOKRİNO...ANTA
26/10-29/1027. Ulusal Üroloji KongresiÜROLOJİKIBR
03/11-03/11IV. Davranış Nörolojisi ve Demans OkuluNÖROLOJİİSTA
31/10-03/11TMFTP 11. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-03/11Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-04/112.Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji KongresiİMMÜNOLOJİANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.