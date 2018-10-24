Hemşirelik Kongresi uluslararası boyut kazanıyor: 'Daha güçlü hemşireler'

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, "toplumsal, kurumsal ve bireysel olarak daha güçlü hemşireler" sloganıyla bu yıl ilk defa kapılarını uluslararası bilim dünyasına açacak kongreye, ABD, Hollanda, İngiltere, İran ve Kosova gibi ülkelerden alanında uzman çok sayıda bilim insanının katılması bekleniyor.

Kongrede, "hemşirelikte güç ve güçlendirme, hemşirelikte bireysel güçlendirme, hemşirelik bakım uygulamaları, hemşirelikte kanıt temelli uygulamalar, hemşirelikte inovasyon ve girişimcilik, hemşirelik bilişimi ve teknoloji, hemşirelikte liderlerin gücü, hemşirelikte hasta merkezli bakımda ekip çalışması ve toplum sağlığı uygulamalarında hemşirelerin gücü" konuları çok yönlü ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kongre Başkanı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yurdanur Dikmen, güçlendirmenin hemşirelerin sağlık sisteminde aktif rol almalarında anahtar bir süreç olduğunu belirtti.

Sağlık profesyonelleri içinde en büyük grubu oluşturmalarına rağmen hemşirelerin sahip oldukları gücü fark edemeyip bu gücü kabul etmede zorluk çektiğine işaret eden Dikmen, "Oysa başarılı mesleki güçlendirme, hemşirelik mesleğine daha fazla güç ve bilgi ile uygulamalarda kontrol ve otonomi sağlayacaktır. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) hemşirelik mesleğine yönelik 2020 yılı hedeflerini içeren global stratejilerinde de mesleki güçlendirmenin önemi vurgulanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Dikmen, kongreye multidisipliner ve alanında çok sayıda ulusal uzman ile ABD, Hollanda, İngiltere, İran ve Kosova gibi ülkelerden uluslararası uzmanların konuşmacı olarak katılacağını bildirerek, "Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilciliği ile Türk Hemşireler Derneği Başkanı da sunumları, diğer katılımcılar da bilimsel çalışmalarıyla kongremize destek verecek. Kongreye hemşire akademisyenler ve yöneticilerin yanı sıra her alanda çalışan klinisyen hemşireler de katılabilecek." açıklaması yaptı.