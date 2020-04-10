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Hemşirelik öğrencileri uzaktan ya da uygulamalı staj yapabilecek
YÖK Başkanı Saraç, hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerinin staj eğitimlerini sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi uzaktan öğretim yoluyla da yapabileceğini açıkladı
Hemşirelik öğrencileri uzaktan ya da uygulamalı staj yapabilecek
10 Nisan 2020 15:24 - TRT Haber
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YÖK Başkanı Saraç, hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerinin staj eğitimlerini sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi uzaktan öğretim yoluyla da yapabileceğini açıkladı.

Saraç'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama

1-YÖK olarak içinde bulunduğumuz küresel salgın döneminde, yükseköğretimin bütün imkanlarını kullanarak bu süreci yönetmeye devam etmekteyiz.

2- Bu kapsamda, Hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerimizin, yaşanan güçlükler nedeniyle, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, staj/uygulama eğitimlerini;

3-sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi uzaktan öğretim yoluyla,tamamlayabilmeleri hususunun yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüş ve bu karar yükseköğretim kurumlarına iletilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

yok kuresel salgin hemsirelik

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