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Hemşirelik öğrencisine veda: 'Hayatta olsaydı çok iyi bir hemşire olacaktı'
İzmir'de, beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen, ailesi tarafından da organları bağışlanan 23 yaşındaki Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesi son sınıf öğrencisi Kemal Kuşum, son yolculuğuna uğurlandı.
Hemşirelik öğrencisine veda: 'Hayatta olsaydı çok iyi bir hemşire olacaktı'
28 Mart 2019 - AA
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Kuşum için eğitim gördüğü Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde tören düzenlendi. Törene, ailesi, arkadaşları ve öğretim üyeleri katıldı. 

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, çok sevilen bir öğrenciyi kaybetmenin derin acısı içinde olduklarını söyledi.

Kürsüye gelen arkadaşları da üzüntülerini dile getirerek, Kuşum ile ilgili hatırlarını anlattı.

Tabutuna Türk bayrağı ve hemşire üniforması konuldu

Okulundaki törenin ardından Kuşum'un cenazesi Konak ilçesindeki Hancıoğlu Camisi'ne getirildi.

Babasını 5 yıl önce akciğer kanserinden kaybeden Kuşum'un kalp hastası annesi Aysel Kuşum, rahatsızlığından dolayı oğlunun cenaze törenine katılamadı.

Törende, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turhan, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge ile okul arkadaşları da hazır bulundu. 

Arkadaşları, Kuşum'un Türk bayrağı ve hemşire üniforması konulan tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. 

Kemal Kuşum'un cenazesi Karabağlar Mezarlığı'nda defnedildi.

 "Ailemizin gurur kaynağı oldu"

Amca Mehmet Kuşum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük üzüntü içinde olduklarını söyledi.

Yeğeninin 7 yıl önce beyin ameliyatı olduğunu belirten Kuşum, "Cuma akşamı rahatsızlandı, beyin kanaması geçirdiğini öğrendik. Çok iyi bir insandı, bunu son hareketiyle de kanıtlamış oldu. Ailemizin gurur kaynağı ve 7 hastaya hayat oldu." dedi.

Yenge Gamze Yulu, Kuşum ile en son bir hafta önce görüştüğünü söyledi. 

İyi bir insanı kaybettiklerini vurgulayan Yulu, "Hayat doluydu. İyiliğinin, merhametinin dokunmadığı insan yoktu. Organlarını daha önce bağışlamış. Beyin ölümü gerçekleşince ailesi de onay verdi. Organlarını bağışlayarak hastalara can oldu." diye konuştu. 

Hemşire Aslı Meriç Demir de Kuşum'un kendi servislerinde staj yaptığını anlattı. 

Kemal'i hep gülen güzüyle hatırlayacaklarını dile getiren Demir, "Babasını kaybetmişti, annesinin de sağlık sorunları vardı. Ailesine bakabilmek için bu mesleği seçtiğini anlatırdı. Okulunu çok seviyordu. Babasını kaybettiği gün bile okuluna gelmişti. Çok idealist bir insandı, hayatta olsaydı çok iyi bir hemşire olacaktı." ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:

kemal kusum hemsire

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