SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirelik stajını yapan öğrenci hastanede bulduğu 20 bin lirayı polise teslim etti
Kastamonu Devlet Hastanesinde görevli stajyer öğrenci, hastanenin tuvaletinde bulduğu yaklaşık 20 bin lirayı sahibine bulamayınca polis ekiplerine teslim etti
Hemşirelik stajını yapan öğrenci hastanede bulduğu 20 bin lirayı polise teslim etti
21 Ağustos 2019 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kastamonu Üniversitesi’nde Hemşirelik Bölümü okuyan ve yaz stajı için Kastamonu Devlet Hastanesinde çalışan Ömer Kaan Çıvgın, mesai bitimi sonrasında tuvalete gitti. Bu sırada yerde bir poşet olduğunu fark eden Ömer Kaan Çıvgın, poşeti kontrol ettiğinde içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gördü. Bunun üzerine hastanenin güvenlik görevlilerine bilgi veren Ömer Kaan Çıvgın, güvenlik görevlileriyle birlikte bir süre paranın sahibi aradı. Paranın sahibini bulamayınca Ömer Kaan Çıvgın, güvenlik görevlileriyle birlikte parayı tutanak karşılığında polis ekiplerine teslim etti. Hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri de izlenerek paranın sahibi belirlenmeye çalışılacak ve ardından para sahibine teslim edilecek. 

Lavaboda bulduğu para dolu poşeti görevlilere teslim ettiğini söyleyen Kastamonu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Ömer Kaan Çıvgın, “Her gün tekrarladığım üzere mesaiden sonra lavaboya gitmiştim. Poşetin içerisinde bir miktar para vardı, bu benim dikkatimi çekti. Poşeti alıp ardından güvenlik görevlilerini aradım. Sağ olsun güvenlikteki arkadaşlar yardımcı oldular, beni polis ekiplerine yönlendirdiler. Ben, parayı bulup bu şekilde bırakmak istedim. Parayı, gelen polis ekiplerine tutanak karşılığında sahibine teslim edilmek üzere bıraktım” dedi. 

Paranın sahibi bulabilmek için Ömer Kaan Çıvgın’a yardımcı olduklarını anlatan Kastamonu Devlet Hastanesinde Güvenlik Görevlisi Hüseyin Topçuoğlu ise, “Ömer bey, parayı bulduktan sonra bizleri aradı. Bizlerde arkadaşımıza yardımcı olduk. Şuanda para ile birlikte polis noktasına giderek tutanak karşılığında parayı emniyet güçlerine teslim ettik. İnşallah bu sayede para sahibine ulaştırılacak. Ömer kardeşimize teşekkür ederiz, kendisinden Allah razı olsun. Ömer kardeşimiz, duyarlı bir davranış sergiledi ve parayı muhafaza altına alarak sahibine teslim etmek istedi. Parayı ilk olarak bizlere ulaştırdı, bizlerde emniyet güçlerimizle birlikte sahibine bularak inşallah parayı kendisine teslim edeceğiz. Böyle iyi insanlar olduğu sürece sırtımız yere gelmez. Belki başka bir kardeşimizin bu parayı çok ihtiyacı vardı. Biz paranın sahibini bulup teslim edelim, bizim üzerimize düşen görevde budur. Her zamanda bunu yapmaya çalışıyoruz. Kendisinden Allah razı olsun” diye konuştu. 

Polis ekipleri, tutanak karşılığında aldıkları yaklaşık 20 bin liranın sahibi bulabilmek için çalışma başlattı. 

Anahtar Kelimeler:

kastamonu devlet hastanesi omer kaan civgin hemsire

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
hemşire Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadriye Özcan aşı aşı karşıtlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi kızamık elektronik sigara Pensilvanya Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi meme kanseri Uğur Coşkun kanser onkoloji Kırıkkale Üniversitesi ambulans 112 acil Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bipolar bozukluk Chicago Üniversitesi hava kirliliği Türk Eczacılar Birliği REkabet Kurumu Kastamonu Devlet Hastanesi Ömer Kaan Çıvgın hemşire diş çekimi Hatay Valiliği Ağız Diş Sağlığı Merkezi hipertansiyon nöroloji beyin sağlığı Türk Eczacılar Birliği eczane ÖSYM organ ticareti ambulans 112 acil sağlık çalışanı Fahrettin Koca şeker tüketimi kanser onkoloji Fransa Kanser Enstitüsü Paris Üniversitesi Fransa Halk Sağlığı Ajansı kıkırdak hasarı Sağlık Bakanlığı karaciğer nakli böbrek nakli sağlık çalışanı Marcelo Belinati Dünya Gastroenteroloji Derneği Çölyak Hastalığı Bağırsak Mikrobiyota ve Obezite Hacettepe Üniversitesi sanal hasta Barış Sezer anatomi Washington Üniversitesi Susan Mackinnon Sağlık Bakanlığı hastane Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi sağlıkta şiddet aile hekimi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.