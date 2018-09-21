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Hemşirelikte varolan sorunlara çözüm için Konsey adımı! Fakülteler bir araya geliyor
Hemşirelik Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nin temelleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ev sahipliğinde devlet ve vakıf üniversitelerinden 13 dekanının katılımıyla gerçekleşen toplantıda atıldı.
Hemşirelikte varolan sorunlara çözüm için Konsey adımı! Fakülteler bir araya geliyor
21 Eylül 2018 - DHA
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Türkiye’deki hemşirelik eğitimindeki güncel gelişmelerin değerlendirildiği Hemşirelik Fakülteleri Geliştirme ve Değerlendirme toplantısında, Hemşirelik Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nin oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi’nde düzenlenen değerlendirme toplantısının açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, hemşirelik mesleğinin lisans ve lisansüstü eğitiminin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, var olan sorunlarının çözülmesinde söz birliği edilmesi açısından Hemşirelik Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nin kurulmasının çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

"DÜNYAYLA REKABET EDEBİLMELERİNİ İSTİYORUZ"

Prof. Dr. Erdöl, “Türkiye’de hemşirelik programlarından mezun olan öğrencilerimizin sadece ülkemizde değil tüm dünyada rekabet edebilir ve istihdam edilebilir nitelikte olmasını istiyoruz. İnanıyorum ki burada temellerinin atıldığı Hemşirelik Fakülteleri Dekanlar Konseyi bu amaca ulaşmamızda öncü rol üstlenecektir" dedi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Merdiye Şendir de Hemşirelik Fakülteleri arası iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi, deneyimlerin paylaşılması ve hemşirelik alanındaki politikaların daha verimli geliştirilebilmesi amacıyla ortak bir platforma ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

HEMDEK YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Hemşirelik eğitiminin geleceğinin ve üniversitelerarası işbirliği olanaklarının masaya yatırıldığı toplantı sonrasında yapılan seçimle HEMDEK Yönetim Kurulu belirlendi. Yönetim kurulu üyelerinin yaptığı açık oylamada, ilk kurulan Hemşirelik Fakültesi olarak İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Buzlu Konsey Başkanı olarak seçildi. Yönetim Kurulunun belirlenmesinin ardından Hemşirelik Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nin seçimi, çalışma ilkeleri, yönergesi ve komisyonlarının belirlenmesi ile ilgili çalışma raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmek üzere hazırlandı.

Kurulda yer alan isimler ise şöyle:

"Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz (Adnan Menderes Üniversitesi), Prof. Dr. Sebahat Gözüm (Akdeniz Üniversitesi), Prof. Dr. Mağfiret Kaşıkçı (Atatürk Üniversitesi), Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler (Dokuz Eylül Üniversitesi), Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar (Ege Üniversitesi), Prof. Dr. Leyla Dinç (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Sevim Buzlu (İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa), Prof. Dr. Ayişe Karadağ (Koç Üniversitesi) ve  Prof. Dr. Merdiye Şendir (Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
 

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