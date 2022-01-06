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Hemşirenin cep telefonunu alarak kaçtı; o anlar kameraya yansıdı
Esenyurt'ta bulunan özel bir hastanenin Covid-19 birimine gelen hırsız, danışma masasında duran hemşireye ait cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan o hırsızlık anları ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Hemşirenin cep telefonunu alarak kaçtı; o anlar kameraya yansıdı
06 Ocak 2022 11:29 - İHA Hakan Polat - Erdal Can İçelli
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Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt'ta bulunan özel bir hastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hastanenin ikinci katındaki Covid-19 birimine gelen hırsız, danışma masasında duran hemşireye ait cep telefonu gözüne kestirdi.

Bir süre etrafı kolaçan eden hırsız, kimsenin olmadığını fark edince cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık sonrasında cep telefonunun çalındığını fark eden hemşire, durumu hemen yetkililere haber verdi.

Polis ekipleri hırsızlık ile ilgili inceleme başlatırken yaşanan o anlar hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Anahtar Kelimeler:

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