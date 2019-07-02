Hemşirenin hayatını kaybettiği kazanın davasında sanıklar kefaletle tahliye edildi

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Merve Köstereli ile Tunç Öcal ve avukatları katıldı. Gizem Berfu Altunoğlu'nun ailesini temsilen bir avukat da duruşmada hazır bulundu. Olayın gerçekleştiği araçta bulunan ve olayda yaralanan Zeynep Karlı Aşık, mağdur müşteki sıfatıyla duruşmaya katıldı. Olay günü arkadaşları olan sanıklarla Maltepe'ye gittiklerini, sanıkların ikişer tane bira içtiğini, buradan da Taksim'e gittiklerini söyleyen Zeynep Karlı Aşık, "Yanılmıyorsam burada da bir yada iki tane bira içtiler" dedi.

Bir süre sonra Taksim'den ayrıldıklarını, aracın benzinini bitmesi nedeni ile Merve Köstereli ve Tunç Öcal arasında tartışma yaşandığını söyleyen Aşık, "Araçtan indiler. Birbirlerine tokat attılar. Tunç'un burnu kanadı. Polisler ve ambulans geldi. Merve polislerin aracıyla benzin alıp geldi. Ambulansta da Tunç'un burnuna müdahale yapıldı" dedi.

MÜŞTEKİ, TUNÇ ÖCAL'IN DİREKSİYONU KIRARAK KAZAYA NEDEN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Yeniden yola çıktıklarını, Tunç ve Merve'nin yeniden tartışmaya başladığını söyleyen Aşık, "Ben arka koltukta oturdum, Tunç ve Merve ön taraftaydı. Yeniden tartışmaya başladılar. Çok net olmamakla birlikte aracın 70-80 kilometre hızında olduğunu söyleyebilirim. Tartışma sırasında Tunç'un birden direksiyona hamle yaptığını ve sağa doğru kırdığını hatırlıyorum. Sonrasında da araç takla almaya başladı. Sonrasını hatırlamıyorum, gözümü açtığımda yoğun bakımdaydım" dedi.

TUNÇ ÖCAL DA DİREKSİYONA MÜDAHALEDE BULUNMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Bunun üzerine söz alan Tunç Öcal, direksiyonu başka bir yöne kıracak veya araç hakimiyetini kaybettirecek direksiyona bir müdahalesinin olmadığını söyledi. 10 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Tunç Öcal tahliyesine karar verilmesini istedi.

Olay tarihinde aracı kullanan kişinin kendisi olduğunu söyleyen Merve Köstereli, benzin bittiğinde polislerle birlikte benzin alıp döndüğünü hatırlatarak, "Eğer araç kullanmayacak kadar alkollü olsaydım polisler bunu fark eder ve bana işlem yaparlar, araç kullanmama da mani olurlardı. Olayın meydana gelmesine sebep olan kişi Tunç Öcal'dır. Meydana gelen kazada benim herhangi bir suçum bulunmamaktadır. 9 aydır tutukluyum, tahliyeme karar verilmesini istiyorum" dedi.

SAVCI CEZA İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, Merve Köstereli'nin, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya, Tunç Öcal'ın da "Olası kastla ölüme neden olmak" ve "Kasten yaralama" suçlarından 21 yıl 6 aydan 29 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Sanıkların avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istediler.

80'ER BİN LİRA KEFALETLE TAHLİYE EDİLDİLER

Mahkeme, kefaletle sanıkların tahliyesine karar verdi. Kefalet miktarı da sanık başına 80 bin lira olarak belirlendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Merve Köstereli'nin yönetiminde aracın Maltepe'de 6 Ekim 2018 tarihinde takla atarak hemşire Gizem Berfu Altunoğlu'na (21) çarparak ölümüne, araçta bulunan bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu anlatılıyor.

Merve Köstereli'nin Tunç Öcal'dan ayrılmak istediği için aralarında tartışma çıktığı, tartışma sırasında Tunç Öcal'ın Merve Köstereli'nin kullanımındaki aracın direksiyonuna müdahale ederek aracı sağa doğru yönelttiği savunulan iddianamede, Merve Köstereli'nin de aracın direksiyon hakimiyetini sağlamaya çalıştığı ancak olay anında alkollü olmasının da etkisi ile yaya olan Gizem Berfu Altunoğlu'na çarparak ölümüne neden olduğu belirtildi.

Araçta bulunan Zeynep Karlı Aşık'nın da yaralandığı belirtilen iddianamede, şüpheli Merve Köstereli'nin ilk ölçümde 0.90, 32 dakika sonra alınan ikinci ölçümde de 0.46 promil, Tunç Öcal'ın da 0.70 promil alkollü olduğu belirtildi.

İddianamede şüpheliler Merve Köstereli ve Tunç Öcal'ın, "Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişini de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep ediliyor.

