SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin ölümü ile ilgili önemli gelişme: 15 yıla kadar hapis istemi
Maltepe’de hemşire Gizem Berfu Altunoğlu’na çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü ve nişanlısı hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Hemşirenin ölümü ile ilgili önemli gelişme: 15 yıla kadar hapis istemi
06 Kasım 2018 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Maltepe’de işe gitmek için minibüsten inen hemşire Gizem Berfu Altunoğlu’na çarparak ölümüne neden olan Merve Köstereli (27) ve nişanlısı Tunç Öcal(31) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, iki arkadaşıyla birlikte bir mekana eğlenmek amaçlı giden Merve Köstereli ve Tunç Öcal’ın mekanda alkol aldıkları ve Anadolu Yakası’na doğru yola çıktıkları ve aralarında ayrılma konusunda tartışma yaşandığı anlatıldı. Tartışma sırasında Tunç Öcal’ın direksiyona müdahale ederek aracı sağa doğru yönelttiği, Merve Köstereli’nin ise dikkatini yola vermediğinden direksiyon hakimiyetini kaybederek Gizem Altunoğlu’na çarptığı belirtildi.

Kazada Gizem Berfu Altunoğlu’nun hayatını kaybettiği, araçta yolcu olarak bulunan şüphelilerin arkadaşı Zeynep Karlı Aşık’ın da yaralandığı kaydedildi.

Bir aylık hemşire alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti 

Alkollü oldukları tespit edildi

Kaza sonrasında yapılan ilk alkol ölçümüne göre Merve Köstereli’nin 0.90 promil alkollü olduğu, Tunç Öcal’ın ise kaza sırasında 0.72 promil alkollü olduğunun tespit edildiği vurgulandı. Şüpheli Merve Köstereli alınan ifadesinde, nişanlısı Tunç Öcal’la tartıştığını, Öcal’ın direksiyona müdahale ederek sağa doğru çektiğini bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve aracın zik zak yaptıktan sonra takla attığını söyledi. Şüpheli Tunç Öcal ise Merve Köstereli’nin iddiasını kabul etmeyerek, aralarında yaşanan tartışma sonucunda Merve Köstereli’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, müdahale ederek engel olmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

Sürücü asli kusurlu, nişanlısı tali kusurlu 

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporuna göre Merve Köstereli’nin kazanın meydana gelişinde asli kusurlu olduğu, şüpheli Tunç Öcal’ın ise araç şoförüyle tartışarak dikkatini dağıttığından dolayı tali kusurlu olduğu belirtildi.

Arkadaşları şikayetçi oldu

Müşteki Zeynep Karlı Aşık beyanında, şüphelilerin aralarında tartışmaya başladıklarını bu sırada Tunç Öcal’ın direksiyona hamle yaptığını ve aracın yoldan çıkarak kazanın meydana geldiğini söyleyerek şüphelilerden şikayetçi olduğunu kaydetti.

15 yıla kadar hapisleri istendi

İddianamede, tutuklu şüpheliler Merve Köstereli ve Tunç Öcal’ın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Önümüzdeki günlerde şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

Anahtar Kelimeler:

hemsire gizem berfu altunoglu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sağlık yasa teklifi senel yediyildizHalk Sağlığı Emine Alp Meşe saglikta donusum programi uluslararasi calisma orgutuantibiyotik direncli bakteri enfeksiyontıbbi hukuk sağlık çalışanı malpraktiscilt kanseri londra kraliyet hastanesiGrip aşısı Devegiller familyasıbeyaz çay kanser tamamlayıcı tıbbi ilaçhemşire Gizem Berfu Altunoğluturk bobrek vakfi timur erk nisasta bazli seker halk sagligi genel mudurluguhimss 7 yozgat şehir hastanesihimss 6kalp krizi yeşil sahalar futbolcuEge Üniversitesi obezite metabolizmadr. huseyin sancar bozkurt bifidobakteriumun kolon kanseriBristol Üniversitesimeme kanseri Uluslararası Meme Kanseri BirliğiNecmettin Erbakan Üniversitesi dis hekimligi fakultesisağlık yasa teklifi turk eczacilar birligi sosyal işler komisyonu malpraktis Kuzey Kor
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
07/11-11/1140. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi KongresiKULAK-BUR...ANTA
08/11-11/116.Tıbbi Rehabilitasyon KongresiFİZİKSEL...ANKA
15/11-17/117th IAU Annual ConferenceÜROLOJİİSTA
15/11-18/1115. Uluslararası Katılımlı Ulusal Ağrı KongresiDİĞERANTA
14/11-18/1162. Türkiye Milli Pediatri KongresiPEDİATRİANTA
22/11-25/119.Ulusal Obezite KongresiBESLENME...ANKA
21/11-25/119.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği KongresiAİLE...ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.