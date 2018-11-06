Hemşirenin ölümü ile ilgili önemli gelişme: 15 yıla kadar hapis istemi

Maltepe’de işe gitmek için minibüsten inen hemşire Gizem Berfu Altunoğlu’na çarparak ölümüne neden olan Merve Köstereli (27) ve nişanlısı Tunç Öcal(31) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, iki arkadaşıyla birlikte bir mekana eğlenmek amaçlı giden Merve Köstereli ve Tunç Öcal’ın mekanda alkol aldıkları ve Anadolu Yakası’na doğru yola çıktıkları ve aralarında ayrılma konusunda tartışma yaşandığı anlatıldı. Tartışma sırasında Tunç Öcal’ın direksiyona müdahale ederek aracı sağa doğru yönelttiği, Merve Köstereli’nin ise dikkatini yola vermediğinden direksiyon hakimiyetini kaybederek Gizem Altunoğlu’na çarptığı belirtildi.

Kazada Gizem Berfu Altunoğlu’nun hayatını kaybettiği, araçta yolcu olarak bulunan şüphelilerin arkadaşı Zeynep Karlı Aşık’ın da yaralandığı kaydedildi.

Alkollü oldukları tespit edildi

Kaza sonrasında yapılan ilk alkol ölçümüne göre Merve Köstereli’nin 0.90 promil alkollü olduğu, Tunç Öcal’ın ise kaza sırasında 0.72 promil alkollü olduğunun tespit edildiği vurgulandı. Şüpheli Merve Köstereli alınan ifadesinde, nişanlısı Tunç Öcal’la tartıştığını, Öcal’ın direksiyona müdahale ederek sağa doğru çektiğini bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve aracın zik zak yaptıktan sonra takla attığını söyledi. Şüpheli Tunç Öcal ise Merve Köstereli’nin iddiasını kabul etmeyerek, aralarında yaşanan tartışma sonucunda Merve Köstereli’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, müdahale ederek engel olmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

Sürücü asli kusurlu, nişanlısı tali kusurlu

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporuna göre Merve Köstereli’nin kazanın meydana gelişinde asli kusurlu olduğu, şüpheli Tunç Öcal’ın ise araç şoförüyle tartışarak dikkatini dağıttığından dolayı tali kusurlu olduğu belirtildi.

Arkadaşları şikayetçi oldu

Müşteki Zeynep Karlı Aşık beyanında, şüphelilerin aralarında tartışmaya başladıklarını bu sırada Tunç Öcal’ın direksiyona hamle yaptığını ve aracın yoldan çıkarak kazanın meydana geldiğini söyleyerek şüphelilerden şikayetçi olduğunu kaydetti.

15 yıla kadar hapisleri istendi

İddianamede, tutuklu şüpheliler Merve Köstereli ve Tunç Öcal’ın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Önümüzdeki günlerde şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.