Hemşireyi darbeden kardeşler serbest bırakıldı

AKSARAY - Muzaffer Çakır Semt Polikliniği'nde görevli hemşire Mehmet Sırmalı'yı (26) darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Erkan K. ve kardeşi Aykut K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Aksaray'da dün semt polikliniğinde çalışan hemşire Mehmet Sırmalı'yı darbettiği ileri sürülen hasta Erkan K. ve kardeşi Aykut K, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, yaralanan Sırmalı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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