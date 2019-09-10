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Hemşireyi darbeden kardeşler serbest bırakıldı
Aksaray'da semt polikliniğinde çalışan erkek hemşireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta ve kardeşi, serbest bırakıldı.
Hemşireyi darbeden kardeşler serbest bırakıldı
10 Eylül 2019 - AA
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AKSARAY - Muzaffer Çakır Semt Polikliniği'nde görevli hemşire Mehmet Sırmalı'yı (26) darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Erkan K. ve kardeşi Aykut K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Erkek kardeşlerden hemşireye, poliklinikte yumruklu saldırı 

Aksaray'da dün semt polikliniğinde çalışan hemşire Mehmet Sırmalı'yı darbettiği ileri sürülen hasta Erkan K. ve kardeşi Aykut K, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, yaralanan Sırmalı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet hemsire mehmet sirmali

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