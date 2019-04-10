Hemşireyi darbeden şahıs tutuklandı

Konya'da hastanede görevli hemşireyi darbettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli, tutuklandı.
Konya Numune Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tuğba Yılmaz'ı (25) üç gün önce darbettiği öne sürülen hasta yakını Bayram B, iki gün önce çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "kamu görevlisine karşı kasten yaralama" suçundan şüphelinin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı için Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulunuldu.
Öte yandan Sağlık Bakanlığının da hemşirenin darbedilmesi olayına müdahil olduğu öğrenildi.
Tekrar gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Konya Numune Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tuğba Yılmaz, 7 Nisan'da iddiaya göre, hastanın kolundaki serum iğnesini çıkarırken oluşan kanamadan dolayı Bayram B. tarafından darbedilmişti.
Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
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