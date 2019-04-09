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Hemşireyi darp eden şüpheliye yakalama kararı
Konya Numune Hastanesinde görevli hemşireyi darbettiği iddia edilen hasta yakını hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı
Hemşireyi darp eden şüpheliye yakalama kararı
09 Nisan 2019 -
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Konya'da hastanedeki görevli hemşireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra salıverilen şüpheli için tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Konya Numune Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Tuğba Yılmaz'ı (25) iki gün önce darbettiği iddia edilen hasta yakını Bayram B, dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karara itiraz eden Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "kamu görevlisine karşı kasten yaralama" suçundan şüphelinin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı için Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulunuldu.

- Olay
Konya Numune Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Tuğba Yılmaz, iddiaya göre hastanın kolundaki serum iğnesini çıkarırken oluşan kanamadan dolayı, Bayram B. tarafından darbedilmişti.

Gözaltına alınan şüpheli, dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

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People
9
1) dr (acil)
09.04.2019 22:54:09
sağlık çalışanı darp edilmekten ve hakarete uğramaktan manyak hale geldi.bizi bu hale getiren sağlık bakanlığı utansın.
People
6
2) hemşire (saglık mem)
09.04.2019 18:28:04
BİZLER KAMUDA EN DÜŞÜK MAAŞI ALIYORUZ.EN ÇOK MEMNUNİYET SAĞLIKTAKİ BAŞARIDA EN ÇOK OY BU BAŞARIDAN KAYNAKLIDIR BUNDA EN BÜYÜK PAY İSE HEMŞİREnin SAĞLIK MEMURUNundur. HASTA İLE HALK İLE İÇ İÇE BİREBİR İLGİLENEN KİŞİLERDİR. İSTEDİĞİNİZ KADAR YENİ BİNALAR HASTANELER YAPIN ORDA Kİ İŞİ İŞLEYİŞİ YAPAN ÇALIŞANLARDIR. BİZLER NE HAFTA SONU NE GECE NE GÜNDÜZ NE BAYRAM NE RESMİ TATİL,NE DEPREM NE DOĞAL AFET NE VB VB HER ZAMAN GÖREVDEYİZ DİĞERLERİ GİBİ MASA BAŞINDA MİS GİBİ ODALARDA ÇALIŞMIYORUZ HASTA ALTINI TEMİZLE BANYOSU ENFEKSİYONU BULAŞICI HASTALIĞI TEDAVİSİ HASTA YAKINIYLA UĞRAŞ(((( 1) CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK 2) 3600 EK GÖSTERGEMİZ YOK 3) YIPRANMA PAYI FIKRA GİBİ 10 SENEYE 1 SENE GEL DE GÜLME ,SERVİSLERİMİZ YOK EMEKLİLİĞE YANSITILMAYAN SABİT ÖDEMELERİMİZ. VB VB))) İŞLERLE UĞRAŞIYORUZ KISACASI CAN İLE UĞRAŞIYORUZ AMA ALDIĞIMIZ MAAŞ ORTADA İMKAN VERSİNLER MASA BAŞINA GEÇELİM HİÇ RİSK ALMADAN GÜZELCE ÇALIŞALIM O ZAMAN VE ARTIK ÖNCELİKLE SAĞLIKÇILARIN MAAŞLARINI ÖZLÜK HAKLARINI DÜZELTİN KAMUDA EN DÜŞÜK MAAŞI ALIR OLDUK . 15 SENELİK HEMŞİRE SAGLIK MEMURU OLARAK HER ŞEY DAHİL 4200 TL ALIYORUM ALDIĞIMIZ MAAŞ 3100 SABİT EK ÖDEME İLE 1100 TL İLE 4200 TL ANCAK EMEKLİ OLDUĞUMUZDA SADECE ALDIĞIMIZ MAAŞ ÜZERİNDEN YANİ 3100 TL ÜZERİNDE EMEKLİ OLACAĞIZ DİĞER KURUMLARDA İSE POLİS 5500 TL DEN BİR ASTSUBAY 7500TL DEN EMEKLİ OLACAK BU ADALET MİDİR.MALİYEDEN BODRO LARI ALIP KARŞILAŞTIRILABİLİNİR. DÖNER SERMAYELER SIFIR(0) TL HİÇ BİR KURUM BAKANLIK YOKTUR Kİ BİZLER GİBİ HAZİNEYE PARA KAZANDIRSIN BİR HASTANE ÖRNEĞİN DÖNER SERMAYE GELİRİ 5 TRİLYON İSE BUNUN YARISI 3 TRİLYONU BAKANLIĞA GİDER BİZLER KAZANIYORUZ DİĞER KURUMLAR HEP CEPTEN DEVLETTEN ALIr.ARTIK BU DURUM BU ADALETSİZLİK BİR AN ÖNCE GİDERİLMELİDİR .sağlık çalışanlarını küstürmeyin.artık bu mesleği yapmak istemiyoruz hastalara artık tek başlarına doktorlarınız baksın tedavilerini yapsınlar ameliyatlarını yapınlar. nede olsa bakanlığın gözünde herşeyi doktorlar yapar anlayışı var yada hastanelerden kaçıp masa başı işlere müdürlüklere il ,ilçe müd ,halk sağ müd, toplum sağ, aile sağ merkezlerine kaçmak lazım bu tabloya bakınca hastanelerde çalışmak resmen enayilik gibi amelelik yani ne hasta ile uğraşacan ne hasta yakını ile maaş olarak ta aynı alıyoruz zaten temizce masa başında çalışmak varken neden hastanın altını temizlemek banyosu pansumanı tedavileriyle uğraş vb işlerle uğraşalım ki nöbetiymiş vb vb
People
7
3) Ahmet Taha (Uzman Hekim)
09.04.2019 17:36:00
Peki ilk serbest bırakan hakim mi savcı mı bilmiyorum ama hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı yapılacak mı? Ortada ciddi bir malpraktis var öyle değil mi? Tıpkı biz hekimlerde olduğu gibi çok ciddi bir durum var öyle değil mi? İnsan hayatı söz konusu öyle değil mi?
People
10
4) sağlıkta (şiddet)
09.04.2019 15:58:23
Sağlıkta şiddet uygulayan bildiğimiz normal insan değil. Tıp dilinde psikopat, nüans farklılıklarıyla sosyopat, halk dilinde maganda tabir edilen yaratık. Bunlar laftan küften,nasihattan,yavrum cicimden anlamaz, pişman olmaz, yaptığı işin yanlış olduğunu idrak edemez, işi cinayete kadar götürebilir. Sözel ya da fiziksel şiddet başladığında tuttuğun gibi tıka caksın içeri, kodese ya da psikiyatri kliniğine. Böyle bir tip hiç serbest bırakılır mı ?
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