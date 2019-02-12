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Hemşireyı görevi başında darbettiler: Adli süreç başlatıldı
Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir hemşirenin darbedilmesini kınayarak, olayla ilgili adli süreç başlatıldığını bildirdi.
Hemşireyı görevi başında darbettiler: Adli süreç başlatıldı
12 Şubat 2019 - AA
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Öğütlü, yaptığı açıklamada, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi ve Kalp Damar Cerrahi Servisine başvuran hastaya sağlık personeli tarafından tedavi için gerekli işlemlerin yapıldığını ancak hasta yakınları tarafından şiddete maruz bırakılarak darbedildiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının kendilerini derinden yaraladığını aktaran Öğütlü, "Sebebi ne olursa olsun böyle bir durumun asla kabul edilemeyeceğini her zaman dile getiriyoruz. Yaşanan bu vahim hadiseyi de kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın yaşadıkları bu tip olaylarda her zaman İl Sağlık Müdürlüğü olarak yanlarındayız. Görevi başında şiddete maruz kalan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, saldırıyı gerçekleştiren şahısların en ağır cezayı almaları için yargıya taşınan olayın sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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People
9
1) sağlıkta (şiddet)
12.02.2019 17:39:37
Biz bıktık usandık, maganda bıkmadı, yetkililer bakmadı, yazıklar olsun...
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