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Henüz bir günlük bebeğin kalbi 100 dakika durduruldu
Gaziantep'te kalp damarları ters olarak dünyaya gelen ve ambulans uçakla Konya'ya getirilen bir günlük bebek, özel bir hastanede 100 dakika kalbi durdurularak yapılan operasyonla hayata tutundu
Henüz bir günlük bebeğin kalbi 100 dakika durduruldu
15 Ocak 2020 - AA
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Konya- Gaziantep'te kalp damarları ters olarak dünyaya gelen ve ambulans uçakla Konya'ya getirilen bir günlük Muhammet İsmail Gilgil, Konya'daki özel bir hastanede kalbi durdurularak yapılan operasyonla yaşama döndü.

Hilmi ve Gamze Gilgil çiftinin cumartesi günü Gaziantep'te dünyaya gelen bebeklerinin yapılan tetkiklerde, kalbinde delik olduğu ve kalp damarlarının ters olarak dünyaya geldiği belirlendi.

Vakit kaybedilmeden ambulans uçakla Konya'ya getirilen Muhammet İsmail bebek, 112 Acil Servisi Yenidoğan ekiplerince özel bir hastaneye nakledildi.

Kalp damarlarının tedavisi için 100 dakika kalbi durdurulan bebek, yapılan hayati operasyonla dünyaya "Merhaba" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzman Dr. Mehmet Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonun başarılı geçtiğini söyledi.

Bebeğin hastalığının "Büyük arterlerin transpozisyonu" olduğunu ifade eden Çelik, "Hasta, doğduğu gün hastanemize geldi. Yapılan tetkiklerin ardından ameliyatını gerçekleştirdik." dedi.

Çelik, ilk operasyonla bebeğin kalbindeki deliği ameliyat ettiklerini, ardından da ters olan damarların düzeltildiğini belirtti.

Bebeğin sağlığına kavuşması için gerekli çabanın gösterildiğini aktaran Çelik, "Yapılan operasyonda Muhammet İsmail bebeğin 100 dakika kadar kalbi durduruldu ve ameliyatı gerçekleştirildi. Şu anda yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor." diye konuştu.

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