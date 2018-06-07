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Hepatit A'dan ölen kadından sonra Sağlık Bakanlığı uyardı: 'Dondurulmuş meyveleri tüketmeyin'
Avustralya'da ismi açıklanmayan bir kadının donmuş nar yedikten sonra Hepatit A'dan öldüğü açıklandı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri vatandaşlara, derin donduruculardaki meyveleri tüketmeme uyarısında bulundu
Hepatit A'dan ölen kadından sonra Sağlık Bakanlığı uyardı: 'Dondurulmuş meyveleri tüketmeyin'
07 Haziran 2018 - AA
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Avustralya'da ismi açıklanmayan bir kadının donmuş nar yedikten sonra Hepatit A'dan öldüğü açıklandı. Bu trajik ölümün ardından Sağlık Bakanlığı yetkilileri vatandaşlara, derin donduruculardaki meyveleri tüketmeme uyarısında bulundu.

Independent gazetesinde yer alan habere göre; talihsiz kadın, Mısır'dan ithal edilen donmuş narı yedikten sonra Hepatit A'ya yakalandı ve hayatını kaybetti. 

Yetkililer, 64 yaşındaki kadının ölümünün "nadir ve trajik bir dava" olduğunu söyledi.

Ayrıca Güney Avustralya'da donmuş nar tanelerine bağlı 20 vakanın görüldüğü ancak diğer kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. 

Mısır'da yetişen narlardan yaklaşık 2000 paketin Avustralya'ya satıldığı açıklandı.

Sağlık yetkilileri, taze ve yerel olarak yetiştirilen narların etkilenmediğini söyledi.

Güney Avustralya'dan Dr. Paddy Phillips, "Hepatit A ile enfekte olan insanların çoğunluğu tamamen iyileşir. Bu hastanın ölümü bu güne kadar bir ürünle bağlantılı tek ölümdür" dedi.

Yetkililer, herkesi dondurucularını ikinci kez kontrol etmeye ve etkilenen ürünleri tüketmemeye çağırdı.

Hepatit A, genellikle bulantı, kusma, ateş ve cildin sararmasıyla başlıyor. Hastalık semptomları 15 ila 50 gün sürüyor.

Anahtar Kelimeler:

hepatit a avustralya donduruculardaki meyveler

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