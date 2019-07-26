SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hepatite bağlı ölüm riskinin tedavi ve aşı uygulamaları ile azaltılması hedefleniyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, halk arasında karaciğerin iltihabı olarak bilinen hepatitte, tedavi ve aşı uygulamaları ile 2030 yılında ölüm ve bu hastalıklarla ilişkili problemlerin yüzde 65 azaltılmasının hedeflendiği belirtildi
Hepatite bağlı ölüm riskinin tedavi ve aşı uygulamaları ile azaltılması hedefleniyor
26 Temmuz 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karaciğerde hasar yaparak sarılığa neden olan virüslerin başında en fazla hepatit A (HAV), hepatit B (HBV), hepatit C (HCV), hepatit D (HDV) ve hepatit E (HEV) virüslerinin geldiğini söyledi.

Hepatit B, C ve D virüslerinin sıklıkla kronikleştiğini ifade eden Akyüz, "Bu virüsler, genellikle karaciğerin büyümesi ile ortaya çıkan siroz hastalığına kadar ilerler, hatta karaciğer kanserine neden olabilirler." dedi.

Akyüz, hepatit E virüsünün özellikle gebelerde ölümcül olabilen enfeksiyona yol açabildiğine dikkati çekti.

"Hepatit sıklığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek"

Dünya genelinde yaklaşık 250 milyon kişinin hepatit B ile enfekte olduğunu belirten Akyüz, "Verilere göre, yalnız 2013 yılında 686 bin kişi hepatit B ile ilişkili kronik karaciğer hastalığı veya karaciğer kanseri yüzünden yaşamını yitirdi." diye konuştu.

Akyüz, hepatit C virüsünün dünya genelinde görülme sıklığının ise yüzde 3 olduğunu anlatarak, "Dünyada 130-210 milyon kişinin bu virüsle enfekte olduğu öngörülmektedir." bilgisini verdi.

Türkiye'de hepatit B ve hepatit C sıklığına ilişkin bir araştırma yapıldığını belirten Akyüz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 bin 400 kişinin tarandığı çalışmada, Türkiye'de hepatit B yüzde 4 ve hepatit C oranı yüzde 0,5 olarak saptandı. Toplumun yüzde 30'unun hepatit B ile karşılaşmış olduğu tespit edildi. Türkiye'de bölgelere göre oran değişmekle birlikte Doğuya doğru gittikçe hepatit görülme sıklığının arttığı belirlendi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hepatit B sıklığının yüksek olduğu ve hepatit D virüsünün de önemli bir sorun olduğu tespit edildi.

Hepatit B ve Hepatit A için aşılama programlarının uygulanması ile genç nüfusta hepatit B sıklığı azalmaktadır. Ancak göçler ve son dönemlerde aşılamanın ihmali ile bu sorunun uzun bir müddet daha ülkemiz için problem olmaya devam etmesi beklenmektedir."

Prof. Dr. Akyüz, dünyada hepatit C için henüz bir aşı uygulamasının bulunmadığının altını çizerek, hepatit C için en önemli risk faktörlerinin riskli iğne kullanımı, diş tedavisi, ameliyat, güvensiz kan transfüzyonu veya kontrolsüz cinsel ilişki olduğuna dikkati çekti.

Hepatit A virüsünde ise risk faktörlerinin kötü hijyen, kontamine sular veya deniz ürünlerinin tüketilmesi ile oluştuğunun altını çizen Akyüz, "Ülkemizde hepatit B virüsünün en önemli bulaş yollarından biri de anneden geçiştir. Bu nedenle aşılama programları ve tanı testleri önem kazanmaktadır." uyarısında bulundu.

"Aşılama ve risklerden uzak kalma en ucuz tedbirdir"

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu virüslerin ortadan kaldırılabilmesine yönelik planlamalar yapıldığını anlatan Akyüz, şunları söyledi:

"DSÖ, tedavi ve aşı uygulamaları ile 2030 yılında ölüm ve bu hastalıklarla ilişkili problemlerin yüzde 65 azaltılmasını hedeflemektedir. Ülkemiz için de başta riskli gruplar olmak üzere tarama programları ile buzdağının altındaki hastaların tespiti ve tedavisi önem taşımaktadır. Öncelikle farkındalığın artması, aşılama ve risklerden uzak kalmak alınabilecek en ucuz tedbirlerdir."

Anahtar Kelimeler:

hepatit asi dunya saglik orgutu turk gastroenteroloji dernegi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Uludağ Üniversitesi Kemal Özerkan pediatrik kalp cerrahisi Eylem Tunçer tıbbi gelişme ambulans hatay YKS Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mehmet Berke İşler doktor tıp fakültesi Selman Oruç e-nabız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel sağlık sistemi ambulans UMKE hepatit aşı Dünya Sağlık Örgütü Türk Gastroenteroloji Derneği
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.