Her 30 Kovid-19 hastasının birinde konjonktivit görülüyor

Çin’deki verileri inceleyen doktorlar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören her 30 hastadan birine konjonktivit tanısı konulduğunu tespit etti.

Çin’deki 30 hastaneden toplanan verilerin yer aldığı bir başka çalışmaya da dikkat çeken ABD’li doktorlar, 1099 koronavirüs hastasının 19’unda konjonktivit tespit edildiğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre Sadece Covid-19’un, göz hastalığının nedeni sayılamayacağını hatırlatan ABD’li doktorlar, konjonktivit tanısı konan bir kişinin koronavirüsle enfekte olduğundan şüphe edebilecek ilk kişilerin göz doktorları olduğunu kaydetti.