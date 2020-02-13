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Her 5 ameliyattan biri, ekstra masraf çıkarabiliyor
Yapılan güncel bir araştırmaya göre, her beş ameliyattan biri beklenmedik masraflar ile sonuçlanabiliyor; hastalara yüzlerce hatta binlerce dolar borç çıkabiliyor
Her 5 ameliyattan biri, ekstra masraf çıkarabiliyor
13 Şubat 2020 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Michigan Üniversitesi'nin hazırladığı ve JAMA'da yayınlanan makaleye göre ameliyatı gerçekleştiren cerrah ve hastane sağlık sigortası kapsamında çalışıyor olsa bile, hastalara ortalama 2 bin 11 dolar ek masraf çıkabiliyor.

Makaleye konu olan çalışmada yer alan tüm hastaların ameliyatları, sigorta ile anlaşmalı bir hastanede, en sık yapılan ve acil olmayan yedi ameliyattan biriydi.

Hastaların ödemesi gereken meblağ ise, özel sağlık sigortalı bir hastanın sigorta şirketi birçok masrafı üstlendikten sonra ödemesi beklenen yaklaşık 1800 doların bile üzerinde bir tutar oldu.

Sürpriz masrafların meblağları ise histerektomi için gerekli görüntüleme 86 dolar'dan, meme lumpektomi'de yer alan cerrahi ekip (yardımcı cerrahlar, cerrahi hemşireleri, doktor asistanları) için gereken 8 bin dolar'a değişmekteydi. 

Ameliyattan sonra komplikasyon ortaya çıkan hastalarda beklenmeyen masraf miktarı daha da yükseldi.

Ayakta tedavi de de ekstra masraf çıkıyor

Ayakta tedavi olan hastalarda da cerrah sigorta ile anlaşmalı olsa bile, işlemin yapıldığı ambulatuar cerrahi merkezinin sigorta ile anlaşması yoksa potansiyel sürpriz fatura 19 bin dolara çıkıyor. Çalışmaya büyük özel bir sigorta şirketinin 2012-2017 yılları arasında aldığı 347 bin hasta dahil edildi. 

Bu bulgular ışığında, hastaların yapması gereken ise ameliyat tarihi planlanırken sigorta şirketlerini kontrol etmek, ücretleri öğrenmek ve sürpriz bir tutar ile karşılaştıklarında çekinmeden sigorta şirketlerinden bu borcu paylaşmalarını talep etmek. 

Dr. Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü

 

Anahtar Kelimeler:

cerrah hastane saglik sigortasi ek masraf ameliyat surpriz masraflar

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