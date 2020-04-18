Her 5 Kovid-19 numunesinin 1'inde koenfeksiyon olduğu ortaya çıktı!

MEDİMAGAZİN-Diğer solunum yolu hastalıklarının saptanması, Kovid-19’u ekarte ettirmiyor; bunun tersi de geçerli.

Medpagetoday'de yer alan habere göre araştırmacılar hastalarda Kovid-19 koronavirüs testi pozitif gelmesinin, başka patojenlerin de iş başında olmadığı anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorları tarafından yapılan ve geçtiğimiz günlerde JAMA’da yayınlanan araştırmaya göre, Kuzey Kaliforniya’da öksürük, ateş, nefes darlığı gibi semptomlar tarifleyen hastalardan alınan 1,217 nazofaringeal numuneden SARS-CoV-2 pozitif olanların yüzde 20.7’sine aynı zamanda bir veya daha fazla patojenin eşlik ettiği saptandı.

Semptomatik hastaların yüzde 9.5’si SARS-CoV-2 pozitifti; bunların 24’ünde influenza, respiratuar sinsityal virüs ve SARS-CoV-2 harici Koronavirüsler gibi ek patojenler olduğu tespit edildi.

Koenfeksiyonu olan hastaların ortalama yaşı (47), yalnızca SARS-CoV-2 ile enfekte hastalarınkinden (51) anlamlı farklılık göstermiyordu.

Çin’de yapılan ilk bildiriler, diğer solunum yolu patojenleri ile koenfeksiyonun ‘nadir’ olduğu yönündeydi. Ancak Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), SARS-CoV-2 için hızlı testlerin yaygınlaşmadığı dönemlerde Kovid-19 şüphesi olan hastaların diğer patojenler için de tetkik edilmesini önermişti.

Stanford Üniversitesinde yapılan çalışma, öncekilerle kıyaslandığında SARS-CoV-2 ile diğer solunum yolu patojenleri koenfeksiyonlarının daha yüksek olduğunu gösterdi. Yani SARS-CoV-2 harici bir patojenin saptanması, SARS-CoV-2 enfeksiyonunu ekarte ettirmemeli.

Kaliforniya’da tek bir bölgede az sayıda hasta ile gerçekleştirilen bu çalışmada, SARS-CoV-2 harici solunum yolu patojenlerine yönelik rutin taramaların, eğer hastanın tedavisi değişmeyecekse (örneğin, influenza hastaları için nöraminidaz inhibitörleri) Kovid-19 pandemisi süresince klinik fayda sağlamayacağı sonucuna varıldı.

Dr. Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü