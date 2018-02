'Her 6,5 saniyede bir kişi sigaraya bağlı nedenlerden ölüyor'

TÜSAD Tütün Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bilir: "Tütün kullanımı küresel düzeyde her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor ve bu sayının 900 bin kadarı sigara içmeyen ancak sigara dumanından pasif olarak etkilenen kişilere ait. Maalesef, sigara kullanan her 2 kişiden biri bu nedenle yaşamını yitiriyor. Her gün 14 bin kişi ve her 6,5 saniyede bir kişi sigaraya bağlı nedenlerle hayata veda ediyor."

09 Şubat 2018 - AA