Dünya çapında her beş kişiden birinin, 2025'e kadar obeziteye yakalanacağı tahmin ediliyor.

Obeziteye farkındalık oluşturmak ve bununla mücadeleye dikkati çekmek için 4 Mart, “Dünya Obezite Günü” olarak kabul edildi.

World Obesity Day internet sitesi verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 800 milyon kişi diyabet, kalp hastalıkları, kanser gibi pek çok sağlık sorununa davetiye çıkaran obezite ile yaşıyor.

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde obezite ile mücadele eden çocuk sayısının yüzde 60 artarak 2030'a kadar 250 milyona ulaşması bekleniyor.

World Obesity Federation’ın yayımladığı raporda ise 2025'e kadar, küresel obezite oranının erkeklerde yüzde 18'e, kadınlarda yüzde 21'e yükseleceği tahmin ediliyor.

Rapora göre ABD, Çin, Brezilya, Hindistan ve Rusya’da görülen obezite vakaları, dünyadaki tüm vakaların yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

En fazla obezite hastası Mikronezya ada ülkesi Nauru'da bulunuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Güney Pasifik'te bulunan bir Mikronezya ada ülkesi Nauru'nun nüfusun yüzde 61'inin obez olduğu bildiriliyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en fazla obez oranı ise yüzde 36,2 ile ABD'de görülüyor.

Öte yandan, dünya genelinde en düşük obez oranına sahip ülkenin Vietnam olduğu belirtiliyor.

Obezite düşük ve orta gelirli ülkelerde hızla yayılıyor

Geçmiş yıllarda sadece yüksek gelirli ülkelerde rastlanan bir sağlık sorunu olan obezite, günümüzde düşük ve orta gelirli ülkelerde de artıyor.

DSÖ, Afrika kıtasının obezite tehlikesi ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaparak, kıta genelinde obezite oranlarında artışa dikkati çekti.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, önlem alınmaması durumunda 2023'te her 10 çocuk ya da gençten birinin ve her 5 yetişkinden birinin obez olacağını tahmin ettikleri bilgisini paylaşarak, "Afrika giderek artan obezite ve kilo alma sorunu ile karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.