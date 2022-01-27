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Her gün 10 dakika fazla yürümek ömrü uzatıyor
ABD Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırma, her gün fazladan yapılan 10 dakika egzersizin, ömrü uzattığını ortaya çıkardı.
Her gün 10 dakika fazla yürümek ömrü uzatıyor
27 Ocak 2022 14:27 - Sözcü
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ABD Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırma, her gün fazladan 10 dakika yürümenin, ömre yıllar katabileceğini ortaya koydu.

5 binden fazla orta yaşlı ve yaşlı ABD vatandaşı üzerinde yapılan araştırma, egzersiz seviyeleri arttıkça herhangi bir nedenden ölme riskinin düştüğünü ortaya çıkardı.

Günde sadece 10 dakika fazla yürümenin 40 ila 85 yaş arasındaki ölüm oranını yılda yüzde 7 oranında azalttığı belirlendi.

Ölüm oranları yüzde 17’ye kadar düştü

Araştırmacılar, küçük yaşam tarzı değişikliğinin her yıl ABD’de 100 binden fazla hayat kurtarabileceğini tahmin ediyor. Ulusal Kanser Enstitüsü araştırmasına göre, egzersizi günde 20 dakika veya 30 dakika artırmak, ölümlerin sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 17 oranında düştüğü anlamına geliyor.

Baş yazar Dr Pedro Saint-Maurice, bulguların yaşı daha geç olan yetişkinleri aktivitelerini artırmaya teşvik edebileceğini vurguladı.

Saint-Maurice, “Bildiğimiz kadarıyla, bu araştırma, yetişkinler arasında ivmeölçer tabanlı ölçümler kullanarak fiziksel aktivite yoluyla önlenebilir ölümlerin sayısını tahmin eden ilk çalışmadır” dedi.

“Ölümlerin yüzde 7’si engellenebilir”

Araştırmacılar, aktivite seviyelerindeki küçük artışların ölümleri önleyip önlemediğini öğrenmek için ulusal bir veri tabanından toplanan 40 ila 85 yaşları arasındaki yaklaşık 5 bin katılımcının sağlık kayıtlarını ve ölüm oranlarını incelediler.

JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlanan tahminlerine göre, fiziksel aktiviteyi günde 10 dakika artırmanın ABD nüfusu genelinde yılda 111.174 ölümü önleyeceği (yüzde 6.9) bulundu.

Anahtar Kelimeler:

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