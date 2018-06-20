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Her gün bir yenisi... Doktora şiddet bu sefer Sakarya'da
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, düğünde kavga edip yaralananların yakınları, hastanede doktordan yaralıların başka hastaneye sevk etmesini istedi. Yaralıları muayene eden doktorla tartışan kişiler, ardından saldırdı. Polislere de saldıran kişiler, biber gazı ile müdahale edilerek etkisiz hale getirildi.
Her gün bir yenisi... Doktora şiddet bu sefer Sakarya'da
20 Haziran 2018 - DHA
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Pamukova'da düğünde kavga edip yaralananlar tedavileri için Pamukova Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanenin acil servisinde görevli doktor Mehmet Alp, yaralıları muayene ederken, yakınları doktordan yaralıların Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesini istedi. Doktor yaralıları muayene ederken, yakınlarının saldırısına uğradı. Yaşanan arbede sırasında doktorun kullandığı bilgisayar hasar görürken, polis hastaların yakınlarına müdahale etti. Yaralıların yakınları polislere de saldırdı. Bunun üzerine hastaneye jandarma ekipleri sevk edildi. Saldırganlar biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. Polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesi ile 3 kişi gözaltına alındı.
Darp edilen doktor Mehmet Alp, görev yapamayacağını belirterek muayeneyi bırakırken, başka bir doktor görevlendirildi. Pamukova Kaymakamı Recai Karal ve Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Durmuş hastaneye gelerek doktor Mehmet Alp'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet sakarya mehmet alp

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19
1) TÜRKAY ÖZCAN (DR)
20.06.2018 13:56:56
Gelişmiş ülkede insana el kaldırmak helede ülkenin en okumuş kesimi doktora el kaldırmak kişinin hayatını bitirir, bizde moral motivasyon ve reklam için şov malzemesi bu iş. Sağlıkta gelinen süper nokta tam burası.
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15
2) Yemrey (Uz dr)
20.06.2018 13:24:56
Bu kavga edenleri niye karakola değilde acil servislere getiriyorlar, adamlar sağlık personeline saldıracak kadar sağlamlar, hatta döner tekme atabiliyorlar, ancak ayağa kalkamayacak ve ölmek üzere olanlar ( ki bunlar saldıramaz) hastaneye gerisi karakollara götürülsün
People
15
3) dr.hasan (çilekeş)
20.06.2018 12:19:18
acilde kötü çeken ve kör noktada bir kameramız var.ses kaydı da yapmıyor.(hasta mahremiyeti bozulmasın diye) .acilde pratisyen doktor zaten bildiğin hayvan muamelesi görüyor.acillerde saldırıya uğradığımız zaman bu kameralara bakılıyor ve net bir şey görülmüyor.saldırgan berat ediyor hatta doktor ceza alıyor.
People
2
4) k g (dr)
20.06.2018 12:09:36
http://www.turknorosirurji.org.tr/1/haberler/740/duyuru
People
6
5) Ufuk engin (Uzman doktor)
20.06.2018 12:04:19
Merak etmeyin sayin cumhurbaskani ve diger yetkililer secimden sonra yasal onlemlerle ilgili duzenlemeler yapacaklardir..sanirim 2023 secimleri sonrasi benim ongorum..hatta o zamana kadar 4 tane de 14 mart mujdeleri verilecek..durmak yok siddete devam..
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31
6) Mehmet öztürk (Dr)
20.06.2018 11:41:42
Getirmeyin kardeşim bunları hastaneye.kavgada tokat yemiş hastaneye,gaz sıkılmış hastaneye,cırcır olmuş hastaneye.hastaneyle ne alakası var karakola götürün .
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39
7) Dr dr (Dr)
20.06.2018 11:36:32
Halkın en büyük eğlencesi doktora saldırmak oldu. Nasıl olsa herhangi bir yaptırım yok.. üstelik linç eder gibi kalabalık bir şekilde saldırıyorlar. Sağlık Bakanlığı gerçekten tedbir ne zaman alacak. Ya da bizim sabrımız ne zaman taşacak da ortak tepki vermeyi başarabileceğiz???
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