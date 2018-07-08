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Her hastalığa tematik hastane
Sağlık alanında dünyaya örnek modeller geliştirilen Türkiye’de şimdi de ‘tematik hastane’ projesi başlıyor. SABİF Dekanı Prof. Dr. Akgül, 7 milyon dolara varis-lenf-ödem merkezi kuruyor
Her hastalığa tematik hastane
08 Temmuz 2018 - SABAH İBRAHİM ACAR
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Türkiye'de sağlık alanında yeni bir model başlıyor. Kamu kurumlarına ait hastenelerde fakülteler uzmanlıklarına göre ayrışarak, tematik klinikler kuracak. Bu modelin ilk örneğini İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SABİF) yapıyor. Fakülte Dekanı ve kalp-damar cerrahı Prof. Dr. Ahmet Akgül, varisten damar sağlığına, kalp ve lenften yara tedavisine kadar her biri tek konuda hizmet verecek 'ihtisas hastaneleri' projesi hazırladı. "Her hastalığın bir hastanesi olacak" sloganıyla ortaya çıkan projeyle, hastalar uzun teşhis sürecindeki yıpranmadan kurtulacak. Kamunun da kaynak israfı bitecek. Akgül, "Bu kliniklerde yerli ve yabancı hastalara hizmet vereceğiz. Ağırlıklı olarak Ortadoğu'dan gelecek hastalar olacak. Böylece net döviz girişi de sağlanacak" dedi.

7 MİLYON $'A KURULUYOR
İlk tematik hastane olacak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Varis-Lenfödem ve Yara Tedavi Merkezi hakkında da bilgi veren Akgül, projenin fizibilitesini Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kerem Şenel'in yaptığını vurguladı. Akgül, "Bu projenin yatırım maliyeti ana gider kalemi bina olmak üzere 7 milyon dolar. Bazı yatırımcı kurumlar bizimle temasa geçti bile" dedi. Lenf-ödem rahatsızlığının Türkiye'de çok yaygın olduğunu ancak bu konuda uzman bir hastanenin olmadığını söyleyen Akgün, vücut lenf sıvısını atamadığı için dokuların şiştiğini söyledi. Bu hastalığın tedavisinin kalıcı olmadığını, hastanın yaşam kalitesini artırdığını belirten Akgül, şöyle devam etti: "Bu hastalar doktora gittiğinde her ihtimal değerlendirilerek, sorunun nedeni araştırılıyor. Tecrübeli doktor az olduğu için bir sürü tetkik isteniyor. Kaynak ve zaman sıkıntısı oluyor. Kuracağımız klinik bu tarz rahatsızlıkları hızlı teşhis ve tedavi edecek." Akgül, tematik hastanelerde kadronun yeni proje üreten akademik isimlerle oluşturulacağını belirterek, "Fakülteme doçent alacaksam ne ürettiğine, projesine bakacağım. Patentli ürün üretmesini isteyeceğim" dedi.

DÖVİZ ÇIKIŞINA ÖNLEM ALACAK
KENDISININ bu alanda tedavi yöntemlerinin olduğunu ve bunu tescil ettirdiğini söyleyen Akgül, "Lenfödem hastalığının tedavisi için kullanılan özel çoraplar bile ithal ediliyor. Tanesi 3 ila 10 bin lira arasında. Biz kliniğimizi kurduğumuzda Türkiye'deki sanayicilerle görüşerek bu çorapları da içeride ürettirmek istiyoruz. Çünkü önemli oranda döviz çıkışı oluyor" dedi. Dünyada yüzde 3-11 oranında lenfödem hastası olduğunu söyleyen Akgül, kendisinin bu hastalığın tedavisi için özel yöntemler geliştirdiğini belirtti. İstatistiklere göre, Türkiye'de en az 3 milyon lenfödem hastası olduğunu söyleyen Akgül, "Biz hastalığın temeline inmek istiyoruz. Yeni bir yöntemle kanal ve damar oluşturuyoruz" diye konuştu.

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