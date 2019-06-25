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Her hastane yaptığı tetkiklerin, ameliyatların fiyatlarını açıklayacak!
Trump Pazartesi günü Beyaz Saray'da “Temel olarak sağlık pazarının doğasını değiştiriyoruz. Fiyatlar, inanamayacağınız rakamlarla düşecek” dedi.
Her hastane yaptığı tetkiklerin, ameliyatların fiyatlarını açıklayacak!
25 Haziran 2019 -
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MEDİMAGAZİN-ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi imzaladığı genelgeye göre hastaneler yaptıkları testler, ameliyatlar ve diğer işlemler için ne kadar ücret talep ettiklerini açıklayacak

Başkan Trump bu sayede hastaların, hastanelerin EKG, tam kan gibi ortak prosedürler için ne kadar ücret talep ettiğini öğreneceklerini söyledi. Şu anda bu fiyatlar hastaneler ve pazarlık ettikleri sigortacılar arasındaki ticari sır olarak kalıyor.

Yayınlanan genelgede ayrıca sağlık hizmeti almadan önce sigorta şirketleri hastalara cepten yapılacak maliyetlerin tahmini giderlerini de verecek.

 
Genelge yayınlandıktan sonra sağlık sigortacılarının borsadaki hisselerinde azalma oldu.
 
Trump Pazartesi günü Beyaz Saray'da “Temel olarak sağlık pazarının doğasını değiştiriyoruz. Fiyatlar, inanamayacağınız rakamlarla düşecek” dedi.


 Trump yönetimi, fiyatları daha görünür hale getirerek, rekabeti artırarak sağlık hizmetleri maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:

abd saglik sistemi saglik sigortasi

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