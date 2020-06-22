Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Her huzurevinde bir doktor görev yapacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarının sayısının artırılacağını söyledi.
Her huzurevinde bir doktor görev yapacak
22 Haziran 2020 12:27 - Sabah
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Selçuk, Sağlık Bakanlığı'nın, teşhis ve tedavi süreçleri konusunda büyük destek sağladığını vurguladı. Selçuk, "Kuruluşlarda sağlıkçıların sayısını gitgide artıracağız. Her huzurevine bir doktor istiyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunun talimatını verdi. İnşallah yıl bitmeden bu amacımıza ulaşacağız. Sağlık Bakanlığımız ilanına çıkacak" diye konuştu. Kuruluşlardaki önlemlerin devam ettiğini aktaran Selçuk, "Biraz daha temkinli devam ediyoruz. Etap etap normalleşmeye başladık. Ziyaretçi kısıtlarını biraz daha esnetmeye, bahçeye çıkışlara izin vermeye başladık. Onları koruyarak yavaş yavaş devam ediyoruz" dedi. 
 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi her huzurevine bir doktor huzurevi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
26
1) dr.mikro (hekim)
22.06.2020 15:26:48
4.513,44 TL Haziran 2020 1/4 uzman hekim emekliliğe yansıyan temel ücret .

Ucuz işgücü olunca her huzur evine bir hekim verilir...Bu gün durum böyle artık ilçelerede tıp fakültesi açılıyor ileride belkide atanamayan hekimler sorunu ile karşılaşacak meslektaşlarımız.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.