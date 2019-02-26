Her okula bir okul sağlığı hemşiresi projesi: Toplum sağlığı için de etkili olacak



AYBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Esma Kabasakal'ın proje koordinatörlüğünü yaptığı projenin protokolünü Rektör Prof. Dr. Metin Doğan ile İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar imzaladı.

Rektör Doğan, öğrenci sağlığı açısında önemli bir projeye imza attıklarını söyledi.

"Her okula bir okul sağlığı hemşiresi" sloganıyla geleceğin sağlıklı gençlerini yetiştirmeyi vaat ettiklerini belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Okul sağlığı hemşireliği, okullarda bakım verme, denetleme, işbirliği, koordinasyon, eğitim, danışmanlık, rol ve sorumlulukları üstlenmiştir. Öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları elde etmesi, okul süresince sağlık gereksinimlerinin karşılanması, ebeveynlerin desteklenmesi, okula devam sorunlarının önlenmesi, akademik başarı ve sağlık okuryazarlık performansında iyileşmede öğrenci merkezli ve aile merkezli hemşirelik bakımının öncüsüdür."

Doğan, üniversite olarak Türkiye'de bir ilke imza atmanın haklı sevinci ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Mesleğine adım atmaya son birkaç ayı kalmış 4'üncü sınıf hemşirelik lisans öğrencilerimizle okul sağlığı hizmeti sunmanın heyecanı içerisindeyiz. Türkiye'de bir ilk olan bu protokolün diğer üniversitelere de örnek olmasını ümit ediyorum." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Akpınar ise Türkiye'de 17 milyon 885 bin 248 öğrenci olduğunu kaydederek, "Neredeyse toplumun yarısını oluşturan bir camia için yapılacak çalışmalar sadece öğrencilerin ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı birer yetişkin olmalarını sağlamakla kalmayacak, bunun yanı sıra etki alanındaki tüm toplumun da sağlıklı olmalarına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.