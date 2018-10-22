Her yıl 300 bin kişiyi etkiliyor: 'Korunmanın en iyi yolu aşı'



Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş Boyun ve Yüz Estetiği Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Op. Dr. Remzi Tınazlı, gribal enfeksiyonun belirtilerinin soğuk algınlığına benzemekle birlikte farklı ve çok daha şiddetli olduğunu vurguladı.

“HASTALIĞIN GEÇMESİ İÇİN 1-2 HAFTA GEREKEBİLİR”

Op. Dr. Remzi Tınazlı gribal enfeksiyonun tamamen iyileşmesi için 1 ile 2 hafta kadar zaman geçmesi gerektiğini söyledi. Tınazlı, “Gribal enfeksiyon, ateş, vücut ağrıları, baş ağrısı, kuru bir öksürük ve boğaz yanması, boğaz ağrısı gibi belirtilere neden olmaktadır. Gribal enfeksiyon olan kişi kendini yorgun ve daha az enerjik hisseder. Belirtiler genellikle ilk 3 - 4 gün içinde en kötü halini alırken, tamamen iyileşmesi için ise 1 ile 2 hafta kadar zaman geçmesi gerekir” dedi.

“GRİBAL ENFEKSİYON SOĞUK ALGINLIĞINDAN DAHA AĞIR BULGULARA SAHİP”

Op. Dr. Remzi Tınazlı, soğuk algınlığının kişide yorgunluk hissi yarattığını, gribal enfeksiyonun ise çok daha ağır bulgularla kendini gösterdiğini söyledi.

Burun akıntısı, hapşırık ve boğaz ağrısı gibi soğuk algınlığı bulguları ile başlayan gribin soğuk algınlığından farklarını dile getiren Tınazlı, şöyle konuştu:

“Soğuk algınlığı genellikle yavaş gelişirken, gribal enfeksiyon aniden ortaya çıkar. Soğuk algınlığı sadece kişiyi yorgun bir hale getirirken, gribal enfeksiyon kişiyi genelde çok daha kötü hissettirir. Gribal enfeksiyonda genellikle ateş, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve yorgunluk olur. Hastalık geliştikçe belirtiler soğuk algınlığı belirtilerine benzeyebilir, ancak gribal enfeksiyon durumunda belirtiler daha şiddetlidir. Ani bir ateş, özellikle 38 derece veya daha yüksek ise, kuru ve göğüsten gelen bir öksürük var ise, baş ağrısı, yorgunluk, titreme, kas ağrısı, ekstremite veya eklem ağrısı, ishal veya karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanması, hapşırma, iştah kaybı, uyku zorluğu gibi bulgular var ise gripal enfeksiyondan şüphe edilmelidir. Soğuk algınlığı kişiyi oldukça yorabilir, ancak gribal enfeksiyon kişinin yataktan çıkmasını bile engelleyecek kadar kötü olabilir.”

Tınazlı, çocuklardaki gribal enfeksiyon belirtilerinin yetişkinlerde görülenlere benzemekle birlikte bulantı, karın ağrısı, kusma ve ishal gibi şikayetlerin daha sık ortaya çıktığını belirtti.

“EN İYİ YOL AŞI YAPTIRMAK”

Gribe karşı korunmanın en iyi yollarından birinin de her yıl aşı yaptırmak olduğunu hatırlatan Op. Dr. Remzi Tınazlı, “Gribal enfeksiyon aşısının İnfluenza H3N2, İnfluenza H1N2 ve B virüsünden oluşan üç influenza virüsünü içeriyor. Koruma, aşı yapıldıktan yaklaşık 2 hafta sonra başlar. Tavuk yumurtasına karşı şiddetli alerjisi olanlar, geçmişte gribal enfeksiyon aşısına vücudu şiddetli tepki gösterenler, gribal enfeksiyon aşısı alındıktan sonra 6 hafta içinde Guillain Barre Sendromu gelişen bireyler ve 6 aylıktan küçük çocuklar için gribal enfeksiyon aşısı öncesi bir doktora başvurulması gerekir. Orta ve şiddetli ateş ile hastalık geçiren tüm bireylerin aşı olmadan önce düzelene kadar beklemesi gerekiyor” diye konuştu.

GRİBAL ENFEKSİYON TEDAVİLERİ

Gribal enfeksiyon tedavisinde dinlenmenin, bol miktarda sıvı tüketmenin, alkolden ve tütün kullanımından kaçınmanın ve gribin belirtilerini hafifletmek için ilaç kullanmanın tavsiye edilen bazı yöntemler olduğunu ifade eden Op. Dr. Remzi Tınazlı, ağrı kesici ve ateş düşürücülerin kullanımının enfeksiyona bağlı ateş, baş ağrısı ve kas ağrılarının tedavisine yardımcı olabildiğini, bazı durumlarda, doktor tavsiyesi ile alınabilecek antiviral ilaçların ise hastalığın süresini kısaltmaya ve ciddi komplikasyonların oluşmasını önlemeye yardımcı olduğunu söyledi.

Tınazlı, bakteriyel göğüs enfeksiyonu gibi gribal enfeksiyon komplikasyonu gelişmediği sürece antibiyotiklerin virüs üzerine herhangi bir etkisi olmadığından gribal enfeksiyon için kullanılmadığını da belirtti.

KIŞ SALGINLARINDAN HER YIL 300 BİN İLE 600 BİN KİŞİ ETKİLENİYOR

Op. Dr. Remzi Tınazlı gribal salgınlara ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Gribal enfeksiyonlar sadece belirli bir alanda veya dünya çapında salgınlara neden olabilir. Kış salgılarının her yıl 300 bin ila 600 bin kişiyi etkilediği, yaklaşık 200 bin kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ve 3 bin ile 49 bin arasında kişinin öldüğü yapılan araştırmarla bilinmektedir.”

Gribal enfeksiyonun kış mevsiminde çok daha sık yaşanmasının nedenlerine de değinen Op. Dr. Remzi Tınazlı, kışın virüsün havanın dışarıdan daha az nemli olması dolayısıyla daha uzun süre içeride yaşayabildiğini, havadaki canlı virüsü insanların nefes alıp verirken içe çekmesinin ya da gözler, burun ve ağız yoluyla vücut içine almasının daha kolay olduğunu, kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi ve yakın temasların daha çok olması nedeniyle de gribal enfeksiyonun daha çok insanı etkilediğini bildirdi.