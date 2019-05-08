Herkes iftar açarken onlar hayat kurtarıyor

MARDİN (AA) - Mardin'de görevli 112 Acil Servis ekipleri, "onbir ayın sultanı" ramazanda da yaralı ve hastaların acil durumlarına müdahale ediyor, görevlerini özveriyle yerine getiriyor.

Ramazanda oruç ibadetini yerine getiren Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışanları, gelen ihbarlara yetişmek ve insanların hayatını kurtarabilmek için bazen sahursuz oruç tutmak bazen de iftardan saatler sonra oruç açmak zorunda kalıyor.

İstasyona çağrı geldiği anda iftar veya sahur sofrasını bırakarak yaralı ve hastalara müdahale etmek için harekete geçen görevli ekipler, hastaları kentteki sağlık kuruluşlarına bir an önce yetiştirmek için gayret ediyor.

İstasyonda görevli paramedik Muhammed Çomaktekin, yaptığı açıklamada, 8 yıldır görev yaptığını ve her an müdahaleye hazır şekilde beklediklerini söyledi.

Vakaya ulaşım sürelerinde ülke ortalamasının üzerinde olduklarını aktaran Çomaktekin, yaptıkları işin önemini çok iyi bildiklerini belirtti.

Taşıdıkları sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini aktaran Çomaktekin, şöyle devam etti:

"Anons geldikten sonra ailemizden biriymiş düşüncesiyle en hızlı şekilde vakalarımıza ulaşmak üzere yola çıkarız. Ramazanda iftardan sonra yoğunluğumuz biraz daha artıyor. Bazen biz iftar sofrasında orucumuzu açacağımız sırada vaka çıktığı oluyor ve hemen masadan kalkıp gidiyoruz. İnsan hayatı bizim için önceliklidir. Bu yüzden vakaya hızlı bir şekilde yöneliyoruz. Biz 7 gün 24 saat hizmet vermekteyiz. Bazen iftarı kaçırdığımız, geç yaptığımız oluyor. Bunun yanında sahurları tamamıyla kaçırdığımız da oluyor ama bu meslek kutsal olduğu için bu gibi şeyler bizim için önemsiz kalıyor. Önceliğimizi insan ve insan hayatını kurtarmaktır."

- "Bu görevi seve seve yapıyoruz"

Paramedik Gülşen Oruç da 7 gün 24 saat en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

İftar vaktiyle birlikte genellikle vakalarda artış yaşandığına dikkati çeken Oruç, "Bu meslek bizim için çok kutsal bir meslek, hayat kurtarıyoruz. Bütün hastaları en kısa sürede hastane yetiştirmeye çalışıyoruz. Mesleğimi çok seviyorum ve 1,5 yıldır bu görevi yapıyorum. Bazen ambulans başında, bazen ambulansla seyir halindeyken, bazen de bir hastanın evindeyken iftarımızı açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların 112'yi gereksiz yere meşgul etmemesi gerektiğine vurgu yapan Oruç, sürücülerin de trafikte siren sesini duyduktan sonra ambulansa yol vermeleri noktasında duyarlı olmasını istedi.

Ambulans şoförü Mehmet Turhan da bazen görev başından sahur ve iftar yaptıklarını belirterek, "İnsan hayatını kurtarmak her şeye bedeldir. Görevimiz çok kutsal bir meslek. Bu görevi seve seve yapıyoruz." dedi.