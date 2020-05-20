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HES kodu nedir? Nasıl alınacak? Hayat Eve Sığar Mobil uygulaması kullanarak kod almak!
Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.
HES kodu nedir? Nasıl alınacak? Hayat Eve Sığar Mobil uygulaması kullanarak kod almak!
20 Mayıs 2020 17:24 -
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HES kodu ile kısa mesaj ile alınabilecek. Bu kod ile seyahatte en üst düzeyde güvenlik sağlanacak. Risk varsa onay verilmeyecek. Yolculuklarda bu güvenliğimizi sağlayacak. Her yolculukta farklı bir HES kodu alınacak. Önümüzdeki günlerde yaygın kullanılması hayatımızı yolculuk ederken HES kodu rahatlatacak. Ulaşımda risk taşımadığını belirten belgeler istenecek. 

HES KODU

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması seyahatlerde serbest giriş kartı olacak. Hayat Eve Sığar uygulamasıyla kod alınacak.

HES uygulaması ile mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.

Kod sayesinde kimlik numarası gibi veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak.

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