Hiç Kızamık görmediniz mi? Kızamık hakkında bilmeniz gereken 5 önemli şey!

MEDİMAGAZİN-Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 yılı için hazırladığı raporda kızamık vakalarının Avrupa’da 2018’de 2017’ye göre üç kat arttığı ve 72 kişinin kızamıktan yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Rapora göre 2018’de Türkiye’de 557 vaka tespit edildiği de belirtilmişti.

Diğer taraftan ABD’de bazı eyaletlerde artan kızamık olguları ve aşı karıtlarına karşı kızamık aşısı zorunluluğu getirildi.

Görünen o ki; Kızamık, kısa ve orta vadede tüm dünyada ciddiyetini koruyacak.

Enfeksiyonun klinik görüntüsü oldukça tipik olmakla birlikte ciddi komplikasyonlara yol açması açısından çok önemli bir hastalık olarak kabul ediliyor.

İşte Kızamık hakkında bilmeniz gereken beş şey;



1-Kızamık için bazı hasta grupları daha hassastır.

Çocuklarda en sok komplikasyon otitis media’dır. Bronkopnömoni, bronşiyolit, krup benzeri komplikasyonlar gelişir. Subakut Sklerozan Panensefalit nadir ama ölümcül bir komplikasyondur.

Kızamığın şiddetli geçmesi ve komplikasyonların ağır seyri beklenen gruplar şunlar:

5 yaşından küçük çocuklar, özellikle bebekler;

20 yaşından büyük yetişkinler;

Hamile kadınlar;

Bağışıklık sistemi zayıf kişiler (örneğin, kemoterapi alanlar)

2. Bağışıklık Yaptıklarını Düşünen Kişiler Olmayabilir

Kızamık aşısı canlı attenüe bir aşı olup etkinliği oldukça yüksektir. İlk doz sonrası %90, ikinci doz sonrası ise %95 üzeri bağışıklık sağlanır. Kızamık aşısı için en uygun yaş, çocuklarda anneden geçen kızamık antikorlarının kaybolduğu 6. ay sonrasıdır. Şu anda ülkemizde olduğu gibi birçok gelişmiş ülkede kızamık aşısı ilk dozu 12. ay, ikinci doz 6-8 yaş arasında yapılmaktadır.

Aşının etkinliğine rağmen özellikle ikinci doz aşı yaptırmamış olanlar veya aşı karşıtlığından dolayı aşı yaptırmamışlar olabilir. Mümkünse, bağışıklık kanıtı olarak iki doz aşı uygulaması için aşı kayıtlarını kontrol edin. Alternatif olarak, kızamık IgG titrelerinin ölçülmesi bağışıklık yanıtını gösterebilir. Bağışıklık kanıtı sağlık alanında çalışan tüm insanlar için belgelenmelidir.

3-En önemli teşhis aracı siz hekimlersiniz

Kızamık, klinik özellikleri ile kolayca tanınır. Virüse maruz kalmadan 8-12 gün sonra kuluçka süresinden sonra, prodromal semptomlar ateş, öksürük, rinit, konjonktivit ile başlar. Bu süre zarfında görülen Koplik lekeleri patognomoniktir. Koplik lekeleri; yanak mukozasında, molar diş hizasında, kırmızı mukoza üzerinde 1-3 mm ilk beyaz-mavimsi-gri kabarıklıklardır.

2-4 gün sonra, kızarıklık alın veya başın arkasında görünür ve sonraki 3 gün boyunca gövdeye ve ekstremitelere doğru yayılır.



Ateş, döküntü başlangıcından 2-3 gün sonra genellikle pik yapar. Kalıcı veya tekrarlayan ateş bakteriyel enfeksiyonu işaret edebilir. İmmün sistemi baskılanmış hastalarda döküntü olmayabilir.



4. Kızamık için Laboratuar Testleri Zaman Alır

Laboratuar testleri önemlidir, ancak öykü ve klinik özellikler ile tanı rahatlıkla konabilir.

Kızamık virüsü, en kesin doğrulamayı sağlayan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile tespit edilebilir. Boğaz ve nazofarinks, PCR numunesi almak için tercih edilen yerlerdir.



5. MMR (KKK) Aşı Dozları Daha Önce Verilebilir

Tam koruma için 12 aylık olduktan sonra iki doz MMR aşısı gerekir, ancak salgın veya seyahatlerde ikinci dozu ilk dozdan 28 gün sonra da alabilirler, bu nedenle çocukların 4-5 yaşına gelmesini beklemeniz gerekmez.