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Hiçbir acil servis aynı anda bu kadar hamile görmedi!
ABD’de Tennessee eyaletindeki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi Acil Servisindeki çalışanlardan 17’si bebek bekliyor. İki doktor, on dört hemşire ve bir sosyal hizmet uzmanı olan acil servis personeli 2019 yılının Temmuz- Aralık aralığında doğumlarını yapacak
Hiçbir acil servis aynı anda bu kadar hamile görmedi!
17 Haziran 2019 - CNN
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14 hemşire, iki doktor ve bir sosyal hizmet uzmanı bebek bekliyor

Acil serviste görevli Slusser hamileliğini ilan etmeden önce, Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki Acil Servisteki arkadaşı ve diğer hemşire ultrason sonuçlarını açıkladı.

Bir hafta sonra bölümlerinde başka bir hemşire de beklediğini bildirdi.

Bir hafta sonra başka bir hemşire daha hamile olduğunu söyledi. 

14 hemşire, iki doktor ve bir sosyal hizmet uzmanı olmak üzere şimdi, bölümünde hamile olan 17 kişi var. Hepsinin doğumları Temmuz ve Aralık ayları arasında gerçekleşecek. Slusser, yılın başında bebeği olan diğer çalışanlar ile birlikte 2019'un sonunda departmanda yirmiden fazla doğum olacağını söyledi.

Slusser, CNN'ye, “Bunu bütün kızlarla paylaşmak çok heyecan vericiydi.” Dedi. 
Kadınların çoğu için bu durum daha da özel çünkü; ilk çocuğu olacak.

Hamile olmayanlar hamile olanlara destek oluyor

Slusser 16 hafta izin alıyor, ama herkesin bu kadar şanslı olmadığını söylüyor. Çoğu 12 hafta alıyor ve departman şimdiden devamsızlık için hazırlık aşamasında. 
Slusser, "Hastanede görevli hekimlerimiz bile hastaları kaldırmaya yardımcı oluyor, bunun gibi küçük şeyler bizi hala işlerimizi yapabilecek hale getiriyor.” dedi.
 

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People
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1) ömer hayyam (op.dr.)
17.06.2019 15:58:45
en basitinden perinatal enfeksiyonlar ile yüksek dereceli maruziyet acısından gebe çalışanların acil serviste çalışması kesinlikle uygunsuzdur, demek ki cehalet ve cehalet ile övünmek medeni diye bildiğimiz toplumlarda da mevcutmuş, hemde 17 tane sinin aynı acilde çalışması tam bir ironi, hepsinin aynı akıl tutulmasını paylaşmasını anlıyorum,p4 etkisi ama p4 etkisinde olmayanlar bunu nasıl görmez.... ey amerika bari sen yapma !
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