Hiçbir acil servis aynı anda bu kadar hamile görmedi!

14 hemşire, iki doktor ve bir sosyal hizmet uzmanı bebek bekliyor

Acil serviste görevli Slusser hamileliğini ilan etmeden önce, Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki Acil Servisteki arkadaşı ve diğer hemşire ultrason sonuçlarını açıkladı.

Bir hafta sonra bölümlerinde başka bir hemşire de beklediğini bildirdi.

Bir hafta sonra başka bir hemşire daha hamile olduğunu söyledi.

14 hemşire, iki doktor ve bir sosyal hizmet uzmanı olmak üzere şimdi, bölümünde hamile olan 17 kişi var. Hepsinin doğumları Temmuz ve Aralık ayları arasında gerçekleşecek. Slusser, yılın başında bebeği olan diğer çalışanlar ile birlikte 2019'un sonunda departmanda yirmiden fazla doğum olacağını söyledi.

Slusser, CNN'ye, “Bunu bütün kızlarla paylaşmak çok heyecan vericiydi.” Dedi.

Kadınların çoğu için bu durum daha da özel çünkü; ilk çocuğu olacak.

Hamile olmayanlar hamile olanlara destek oluyor

Slusser 16 hafta izin alıyor, ama herkesin bu kadar şanslı olmadığını söylüyor. Çoğu 12 hafta alıyor ve departman şimdiden devamsızlık için hazırlık aşamasında.

Slusser, "Hastanede görevli hekimlerimiz bile hastaları kaldırmaya yardımcı oluyor, bunun gibi küçük şeyler bizi hala işlerimizi yapabilecek hale getiriyor.” dedi.

