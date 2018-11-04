Hidradenitis Suppurativa: Bir sivilceyle başladı, yıllardır mücadele ediyor

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde teknik eleman olarak çalışan 38 yaşındaki Halit Başboğa, çoğu zaman önemsenmeyen basit bir sivilceyle ortaya çıkan kronik deri hastalığı HS'ye 12 yıl önce yakalandı.

AA'nın haberine göre; ilk zamanlarda koltuk altındaki iltihaplı bölgenin patlatılmasının ardından rahatlayan Başboğa'nın diğer koltuk altında da aynı şişlikler oluştu. Altı yıl önce gerçekleştirilen ameliyatla geçici süre rahatlayan Başboğa'ya Hidradenitis Suppurativa (HS) tanısı konuldu. Uygun ilaç tedavisiyle Başboğa'nın hastalığının ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

"NORMAL SİVİLCE OLARAK DÜŞÜNMESEYDİM ERKEN TEŞHİS KONULABİLİRDİ"

Hastanede teknisyen olarak çalışan 38 yaşındaki Halit Başboğa, 12 yıl önce koltuk altı bölgesinde çıkan sivilceleri patlattığını ancak bir süre sonra tekrar aynı bölgelerde iltihaplanmalar oluştuğunu söyledi.

Şişkinlik ve iltihaplı yaraların diğer koltuk altında da çıkmaya başladığını ifade eden Başboğa, "İltihaplı bölge boşaltılınca ağrı kesildiği için rahatlıyorsun. Ancak birkaç gün sonra iltihaplanmalar tekrarlıyor. Toplu taşımaya biniyorsan, tutunmak imkansız oluyor. Otursan da ağrıdan kollarını açman gerekiyor. Bu insanın psikolojini etkiliyor. Normal sivilce olarak düşünmeyip zamanında uzman hekime gelseydim, erken teşhis konulabilirdi. Bu kadar ilerlemeyecekti" dedi.

Başboğa, 6 yıl önce iki koltuk altından ameliyat edildiğini ancak 7-8 aylık rahatlamanın ardından hastalığın tekrar ortaya çıktığını, özellikle yaz aylarında terlemeyle birlikte şiddetlendiğini kaydetti. Halit Başboğa, şöyle devam etti: "Tamamen iyileşmeyeyim iltihap akıtılsa da rahatlasam diye bakıyorum. Bir ay iyisiniz, bir ay kötüsünüz. İstediğiniz bir şeyi giyemiyorsunuz. Atak döneminde iltihap boşaldığı için iki saatte bir kıyafetinizi değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu hastalık nedeniyle her gün hasteneye gitmek zorunda da kalıyorsun. Bu hastanede çalıştığım için şanslıyım. Ağrılı iltihaplamalar yaz aylarında devamlı ama kışın da 15-20 günde bir oluyor. Hastalığıma erken teşhis konulsaydı bu kadar ilerlemeyecekti."

"HASTALAR DEPRESYONA GİRİYOR"

Başboğa'nın tedavisini yürüten İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin ise halk arasında köpek memesi olarak bilinen HS'nin özellikle vücudun kapalı kısımlarında, koltuk altı, kasıklar ve anal bölgede yerleşip, ağrılı, kızarıklık ve şişkinlikle seyrettiğini söyledi.

Kronik seyreden HS'nin bir kere oluştuktan sonra geçmediğini, yıl içerisinde belli dönemlerde atak yaparak şişkinlikle ortaya çıktığını dile getiren Engin, "İltihaplı şişlikler boşalıyor ardından tekrar oluşuyor. İlerleyen dönemlerde de kalıcı hasar bırakıyor. Bant tarzında sertlikler oluşuyor. Bunlar da zaman içerisinde hastanın hayatını olumsuz etkiliyor. Bulunduğu bölgede fonksiyonel bozukluklara neden oluyor. Akıntıya bağlı olarak kötü koku yapabiliyor. Hastalarda sosyal izolasyona yol açıyor. Kökü koku ve akıntıdan dolayı hastalar çok rahat topluma entegre olamıyor, depresyona giriyor" diye konuştu.

Engin, doğrudan mikrobik hastalık olmayan HS'nin, özellikle vücudun kapalı koltuk altı, kasıklar ve anal bölgelerde tüylerin deriye açıldığı yerlerde tıkanmadan sonra iltihapla ortaya çıktığını anlattı.

Bazı ailelerde genetik yatkınlığın da gözlendiğini dile getiren Engin, şöyle devam etti: "Çocuklarda görülmeyen HS 10-20'li yaşlarda ortaya çıkıyor ve kronik bir seyir izliyor. Obezite, sigara içme ve terlemeyle hastalık tetiklenebiliyor. Toplumda yüzde 1-2 oranında görülen HS, ilk başlarda hafif seyrettiği için tanısı geç konuluyor. Kadınlarda 3-4 kat biraz daha fazla görülüyor. Ancak erkeklerde ise daha şiddetli seyrediyor. Hastalığın birinci evresi, biraz daha iltihaplı, ağrılı hassas şişlikler tarzında oluyor. Evre iki ve üçte ise daha kalıcı hasar bırakıyor. Hastalığın bulunduğu yerlerde bant tarzında oluşan sertliklerden dolayı kişi kolunu kaldıramıyor. Fonksiyonları engelleniyor. İlerleyen dönemde de hasta sosyal izolasyona yol açıyor. Psikolojik sıkıntılara neden oluyor."

"HS İÇİN GELİŞTİRİLEN ÖZEL İLAÇLAR VAR"

Prof. Dr. Burhan Engin, ilk başta sivilce tarzındaki şişliklerdeki iltihapların boşaltılmasıyla geçici rahatlama sağlandığını, ancak bir süre sonra aynı bölgelerde HS'nin tekrar oluştuğunu söyledi.

Bu hastalarının belli bir disiplinle takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Engin, hastanın koltuk altı, kasıklar gibi kapalı bölgelerinin antiseptiklerle temizlenmesi, hastalığı artıran terleme, sigara kullanımı ve obeziteden uzaklaşılması gerektiğini söyledi.

HS için geliştirilen özel ilaçlar olduğunu vurgulayan Engin, iltihabın kurutulmasının ardından kalan dokunun cerrahi işlemle alındığını, bu şekilde yapılan tedaviyle hastalıktaki başarının daha yüksek olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Burhan Engin, "Kronik ve tekrarlayan bir seyir var. Devamlı o bölgede şişlikler oluşuyor. Bunlar boşalıyor hasta geçici rahatlama sağlıyor ancak şişlikler tekrarlıyor. Bir süre sonra da o bölgede kalıcı doku meydana geliyor. Bu da hastanın yaşam kalitesini bozuyor. Uzun vadede devam ettiğinde o bölgede deride farklı oluşumlara neden oluyor. Koltuk altı, kasıklar ve anal bölgede iltihaplı sivilce tarzında sürekli tekrar eden şişlikler oluşuyorsa HS olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Apselerle beslenen bu hastalık sürekli tekrar eder" diye konuştu.