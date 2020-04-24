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Hijyen ürünleri firması Trump'ın dezenfektan önerisi üzerine kullanıcıları uyardı
Bir hijyen ürünleri şirketi, ABD Başkanı Trump'ın koronavirüsle mücadelede vücuda dezenfektan enjekte edilmesi önerisi üzerine güçlü bir uyarı yayımladı.
Hijyen ürünleri firması Trump'ın dezenfektan önerisi üzerine kullanıcıları uyardı
24 Nisan 2020 17:32 - AA
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Bir hijyen ürünleri şirketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede vücuda dezenfektan enjekte edilmesi önerisi üzerine güçlü bir uyarı yayımladı.

BBC'nin haberine göre, çok uluslu tüketici ürünleri satıcısı İngiliz Reckitt Benckiser şirketi, temizlik ürünlerinin "hiçbir koşul altında" enjekte edilmemesi veya içilmemesi gerektiğini açıkladı.

Dünya çapında tanınmış ürünleri pazarlayan şirketten yapılan açıklamada, "Dezenfektanlarımız ve hijyen ürünlerimiz, sadece amaca uygun ve kullanma talimatları doğrultusunda kullanılmalıdır. Lütfen etiketi ve güvenlik bilgisini okuyun." denildi.

Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, yeni tip koronavirüsle mücadelede vücuda ışın verilmesi ya da dezenfektanların enjekte edilmesi önerisinde bulunmuştu.

ABD Başkanı, "Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir." demişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Müşaviri William Byran ise Trump'ın bu önerisinin mümkün olmadığını söylemişti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus dezenfektan hijyen urunleri sirketi uyari

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