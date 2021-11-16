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HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi Fuarı, Bakan Koca'nın katılımıyla başlıyor
HIMSS Eurasia toplantısı, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın katılımıyla 17 Kasım Çarşamba günü Antalya'da gerçekleştirilecek.
HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi Fuarı, Bakan Koca'nın katılımıyla başlıyor
16 Kasım 2021 12:11 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Türkiye ve konuk ülkelerle sağlıkta bilişim ve teknoloji alanında işbirliği ve istişare ortamına zemin oluşturacak olan toplantı, sağlık yöneticileri ve bilişim teknolojileri profesyonellerini bir araya getirecek. 

Bakan Koca’nın açılış konuşmasını yapacağı iki günlük etkinlikte ayrıca "Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri" sahiplerine takdim edilecek.

Etkinlikte, Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Elsever Agheyev, Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Ankica Gudeljević, Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Alymkadyr Beishenaliev, Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaila, Namibya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Dr. Kalumbi Shangula, Nijer Sağlık Bakanı İlliassou Mainassara, Senegal Sağlık Bakanı  Abdoulaye Diouf Sarr ve  Tacikistan Sağlık Bakanı Jamoliddin Abdullozoda konuşmacı olarak yer alacak. 

Türkiye’den ise Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı M. Fatih Kacır, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu,  TİTCK Başkanı Doç. Dr. Tolga Karakan, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Mahir Ülgü, Sağlık Bakan Danışmanı Prof. Dr. Teyfik Demir, USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, TÜSEB Yapay Zeka Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Songül Varlı gibi sektörün öncü isimleri de HIMSS Eurasia'da birer konuşma yapacak.

17-19 Kasım 2021 tarihleri arasında hibrit olarak yapılacak HIMSS Eurasia, sağlık sektöründe güncel gelişmeleri takip etme ve gelecek sağlık senaryolarını keşfetme imkanı sunacak. Dijital teknoloji sunumları ile etkinliğe hazırlanan firmalar, sağlık bilişim teknolojileri alanında yeni ürün ve teknolojilerini HIMSS Eurasia’da sergileme imkanı bulacak.

Digital hastane, e-sağlık, sağlıkta akıllı sistemler ve teknolojiler, yeni teknolojiler, yapay zekâ ve ileri uygulamaların sergileneceği sağlık bilişimi fuarı da bu kapsamda sağlık bilişim firmaları ile kamu, özel sektör ve akademiden sağlık yöneticileri ve sağlık bilişim teknolojileri profesyonellerini aynı çatı altında buluşturacak. 

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