HIMSS'18 Eurasia başlıyor: Dijitalleşen 165 hastane ödülleri ile buluşacak

Avrasya bölgesini kapsayan ve 43 ülke delegasyonunu ağırlayacak HIMSS’18 Eurasia’da ‘Türkiye ve Dünyada Dijital Sağlık Vizyonu’ konuşulacak.

Türkiye’nin en büyük sağlık bilişim etkinliği olan HIMSS’18 Eurasia, Türkiye’yle birlikte bölge coğrafyadaki Avrupa, Asya, Afrika ve Balkanları hedefleyen yeni vizyonu ile uluslararası toplantılara ev sahipliği yapacak. Sağlık Bakanlığı, Medipol Üniversitesi ve HIMSS Avrupa işbirliği ile gerçekleşen HIMSS’18 Eurasia Sağlık Bilişimi Fuarı ve EMRAM Eğitim Konferansı, 25-27 Ekim 2018 tarihleri arasında, İstanbul Pullman Hotel’de sağlık dünyasını biraraya getirecek. Etkinliğin 25 Ekim’de T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın teşrifleri ile gerçekleşecek açılışında, ‘Türkiye ve Dünyada Dijital Sağlık Vizyonu’ HIMSS USA III. President & CEO’su Harold “Hal” Wolf ve T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin değerlendirmeleri ile gündeme yansıyacak.

“Türkiye Başarısı ve Tecrübesi ile Bölge Ülkelere Öncülük Edecek”

Türkiye’nin bu yıl itibari ile HIMSS EMRAM derecelendirmelerinde 1 adet seviye 7 ve 164 seviye 6 validasyonu olan kamu hastanesi ile tüm Avrupa ülkelerini geride bıraktığını ifade eden T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, “Sağlık Bakanlığı’nın hastaya daha iyi ve kaliteli hizmet sunan ve sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştıran ‘kağıtsız hastaneler’ konusundaki kararlılığı tüm sağlık kuruluşları için motivasyon kaynağı olmuş; bugün Türkiye, sağlıkta dijitalleşme konusunda kat ettiği mesafe ile birçok Batı ülkeleri arasından sıyrılarak Avrupa lideri olmayı başarmıştır” dedi. Sağlık Bakanı Dr. Koca, Türkiye’nin aynı kararlılık ve hızla hastanelerini dijitalleştirmeye devam edeceğini söyledi.

Avrasya Sağlık Bilişimi İşbirliği Toplantısı düzenlenecek

HIMSS’18 Eurasia çerçevesinde 25 Ekim’de ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı ve DEİK Himayelerinde, 43 Ülke Delegasyonunun katılımı ile “Avrasya Sağlık Bilişimi İşbirliği Toplantısı” düzenlenecek.

Türkiye’nin dijitalleşen 165 hastanesi ödül alacak

HIMSS’18 Eurasia etkinlikleri çerçevesinde yine 25 Ekim’de, gösterdikleri gelişme ve başarılarla HIMSS EMRAM derecelendirmelerinde seviye 6 ve 7’ye hak kazanan 165 hastanenin yöneticilerine ödülleri verilecek.

Geleceğin sağlık bilişimi konuşulacak

Çok sayıda uluslararası konuşmacının katılımı ile gerçekleşecek HIMSS’18 Eurasia’da gelecekte sağlık bilişiminin nasıl şekilleneceği konuşulacak. Başta İngiltere, İtalya, Amerika, İsveç, Danimarka ve Birleşik Arap Emirliklerinden üst düzey sağlık bilişimi profesyonellerinin konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, 26 Ekim, Cuma günü T.C. Sağlık Bakanlığı ilgili yöneticileri ve sektör liderlerinin katılımı ile ‘Türkiye Sağlık Bilişimi Üssü Hedefine Yol Haritası’ başlıklı TÜSAP Toplantısı yapılacak.

Küresel markalar HIMSS’18 Eurasia’da yerini aldı

Ekspotürk ve Satur organizasyonu ile düzenlenen HIMSS’18 Eurasia’da dünya markaları da yerini aldı. Ankaref’in ana sponsorluğu ile yapılanHIMSS’18 Eurasia’da Ankaref, Turkcell, Sisoft, Ge Healthcare, Abbott, Siemens Healthineers, Akgün Yazılım, Elsevier, Livewell, Techno Pc, Consol Medikal, Agena Sağlık, Fujifilm, ZKR, Synedra, Pusula Yazılım, Probel, Ordinatrum, Hitachi, Vademecum, Gemini, Motto Yazılım, SRDC, As Mühendislik, Bilişim Küpü, Preventis, ZMT Bilgi Sistemleri, Epati Bilişim ve Network Kurumsal yerini aldı.

HIMSS’18 Eurasia kapsamında düzenlenecek panel konu ve konuşmacıları ise şöyle;

Bilgi Teknolojileri Kullanılarak Kalite Ve Klinik Çıktıların Geliştirilmesi

Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Sabahattin Aydın moderatörlüğünde yapılacak toplantıda, ABD’den Joint commission International (JCI) Başkanı ve CEO’su Paula Wilson, Sağlık Kalitesi için ‘Bilgi Teknolojisinde Fırsatlar ve Riskler’ konusunda konuşacak. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan’ın Sağlık Kalitesi Standartlarında Türkiye Deneyimini anlatacağı panelde, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve HIMSS Türkiye Direktörü Dr. İlker Köse ise ‘Daha Kaliteli Sağlık Hizmet Sunumu İçin EMRAM’ın (Elektronik Medikal Kayıt Sistemi) Sağladıkları’na değinecek.

Sağlıkta Dönüşüm: Klinik Bakış Açısıyla Hastanelerden Evde Bakıma

Kronik hastalık yönetimi, evde sağlık hizmetleri kapsamında ele alınacak toplantının moderatörlüğünü T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci yapacak. HIMSS Analitik Avrupa ve Latin Amerika, Birleşik Krallık Bölge Direktörü John Rayner’in Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) ve Continuity of Care Maturity Model (CCMM) çerçevesinde ‘Teknoloji ile Sürekli Bakım’ konusunda konuşacağı toplantıda İsveç Stockholm Kent Konseyi E-Sağlık ve İnovasyon Komisyonu Üyesi Daniel Forslund, İngiltere Kamu Sağlığı Kıdemli Danışmanı ve HIMSS Klinik Hizmetler Başkanı Charles Alessi ve Türkiye’den Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Uzm. Dr. Pınar Koçatakan konuşmacı olarak yer alacak.

‘Veri’nin Yapılandırması: ‘Bilgi’den Klinik ve Mali Bilgeliğe

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir Ülgü’nün moderatörlüğünde yapılacak toplantıda, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve HIMSS Türkiye Direktörü Dr. İlker Köse, ‘Veriden Hikmete Genel Bakış Açısı’ konusunda konuşacak. T.C.Sağlık Bakanlığı’ndan Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aydın ile TİTCK Başkan Yardımcısı Eray Kaplan’ın da konuşmacı olarak yer alacağı toplantıda, Norveç E-Sağlık Araştırma Merkezi Sağlık Analitik Verileri Bölüm Müdürü Anne Torill Nordsletta ve İngiltere NHS Dijital Veri Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Daniel Ray birer konuşma yapacak.

Hasta Odağında Sağlık Hizmet Sunumundan Hasta’nın Yönetiminde Sağlık Hizmet Sunumu

Sağlık Bakanlığı KHK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper’in moderatörlüğünde yapılacak toplantıda, ABD UC SanDiego Health Başhekim Yardımcısı ve Sağlık Bilgi Sistemleri Müdürü Christopher Longhurst, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Sürel, Birleşik Krallık Yerel Yönetimler Birliği Yetişkin Sosyal Bakım Mükemmeliyet Merkezi Eski Başkanı Sarah Mitchell, İzmir Tire Devlet Hastanesi HIMSS 7 Program Yöneticisi Gürhan Zincircioğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Sağlık Otoritesi Sağlık Veri ve Bilgi Analiz Departmanı E-Sağlık Bölüm Başkanı Osama Elhassan konuşmacı olarak yer alacak.

Nasıl Seviye 7 Olunur?

‘EMRAM Seviye 7 Alma Sürecinde Yol Haritası ve Başarı Hikayeleri’nin gündeme taşınacağı toplantının moderatörlüğünü Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Dr. İsmayil Yılmaz yapacak. HIMSS EMRAM 7 belgesi alan Tire Devlet Hastanesi’nin yöneticilerinin deneyimlerini paylaşacağı toplantıda, ‘Dijital Hastane Süreci, Nereden Başlasak?’ başlığında Başhekim Op. Dr. Fatih Hayali, ‘Dijital Hastanede Tıbbi Malzeme Yönetim Sistemi’ başlığında Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Elife Özkan, ‘Hekim Klinik Karar Destek Uygulamaları’ başlığında Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Özgür Bolat, ‘Hemşire Klinik Karar Destek ve Hemşirelik Bakım Hizmetleri’ başlığında Sağlık Hizmetleri Müdürü Hemş. Fatoş Yürürdurmaz ve ‘Kapalı Döngü İlaç Yönetim Sistemi’ başlığında Ecz. Zehra Eraltuğ birer konuşma yapacak.

Sağlıkta Nesnelerin İnterneti

T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Dr. Hakkı Gürsoz’ün moderatörlüğünü yapacağı toplantıda İtalya’dan Istituto Clinico Humanitas Hastanesi Bilgi Sistemleri Müdürü Elena Sini, Almanya’dan T-Systems International Nesnelerin İnterneti Dijital Bölümü Başkan Yardımcısı Lucas Josten, Fransa’dan Innovasyon ve Sağlık Bütünleşik Nesnelerin İnterneti Bölüm Müdürü Laurent Bouskela konuşmacı olarak yer alacak. Türkiye’den de Sağlık Bakanlığı TİTCK Başkan Yardımcısı Recep Uslu ve Medipol Üniversitesi’nden Dr. Tunçer Baykaş birer konuşma yapacak.

Sağlıkta Yapay Zeka’nın Geniş Çaplı Kullanımına Hazır Mıyız?

Elektronik sağlık kayıtlarına dayalı üst düzey klinik bilgi sistemleri kapsamında ele alınacak toplantının moderatörlüğünü T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan yapacak. Konuşmacılar arasında İngiltere’den NHS Dijital Sağlık ve Yapak Zeka Klinik Lideri Indra Joshi, ABD’den FIMSS, FHFMA Başkanı Sam King, İspanya’dan Pol Perez ve Türkiye’den Sağlık Bakanı Danışmanı Dr. Sinan Korukluoğlu yer alacak.

Açık İnovasyon: Sağlıkta Start-Up Vakti

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un* moderatörlüğünü yaptığı toplantıda Boğaziçi Üniversitesi Inovita T& ISEK Koordinatörü Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, Sağlık Bakanlığı TİTCK Başkan Yardımcısı İsmail Mert Vural, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Hande Ünal ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Uzmanı Ali Taylan Öztaylan konuşmacı olarak yer alacak.

Siber Güvenlik ve Kişisel Verilerin Korunması Değer Bazlı Veri Güvenliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın moderatörlüğünde yapılacak toplantıda Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası Danışmanı Av. Ahmet Esad Berktaş, STM Siber Güvenlik Ürün Servis Geliştirme Yöneticisi Özkan Boztaş ile Havelsan ve Türksat’tan uzmanlar konuşmacı olarak yer alacak.