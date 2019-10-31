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HIMSS'19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı devam ediyor
Sağlık Bakanlığı ve HIMSS iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük sağlık bilişim etkinliği "HIMSS'19 Eurasia-Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı" devam ediyor
HIMSS'19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı devam ediyor
31 Ekim 2019 - AA
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Sürekli değişen ve gelişen sağlık bilişimi ve teknolojileri alanında yeni uygulama ve gelişmeleri keşfetmek amacıyla düzenlenen konferansta, dünyanın birçok ülkesinden, sağlık bilişimi alanında küresel ve ulusal düzeyde başarılı çalışmalara imza atmış bilim insanları, sağlık bakanları, akademisyenler ve sağlık sektörü paydaşları bir araya geliyor.

Sağlık Bakan Yardımcısı: Bölgenin sağlık bilişimcisi olma hedefiyle ilerliyoruz 

Sağlıkta dijitalleşme konusunun çok yönlü olarak konuşulacağı etkinlikte, "Dijital Sağlık Ekosistemi Oluşturmak", "Sağlıkta Yapay Zeka'nın Sağlıklı Bir Değerlendirmesi", "İnsan Merkezli Sağlık Hizmet Sunumunda Teknolojinin Rolü", "Sağlıkta Kişisel Veriler ve Siber Güvenlik", "Sağlıkta Geleceği Anlamak ve Geleceği Tasarlamak", "Sağlıkta Büyük Veri Yönetimi", "Tüketici Davranışları ve Teknoloji", "Girişimci Bir Ekosistemde Akademisyen ve Endüstri Araştırmacılarının Sağlık Teknolojilerindeki Rolü" gibi başlıklar ele alınıyor.

Sağlık Bakanı Koca: İnternet sayesinde hastalar doktorlarla teşhis ve tedavi seçeneklerini tartışıyor 

Organizasyona Güney Afrika, Arnavutluk, Cibuti, KKTC, Moritanya, Namibya, Kırgızistan ve Kazakistan sağlık bakanları, Afganistan, Gana ve Hırvatistan'dan bakan yardımcıları, Kosova ile Azerbaycan'dan bakanlık müsteşarları katılıyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenen fuarda da sağlık alanında teknoloji geliştiren firmalar, kamu kurumları ve üniversiteler katılımcılara sağlık teknolojileri alanındaki yenilikleri sunuyor.

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla Pullman Otelde başlayan etkinlik, 1 Kasım Cuma günü sona erecek.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi himss dijital saglik sistemi

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