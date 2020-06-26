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Hindistan'da Covid-19 hastaları için kartondan yataklar hazırlandı
Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısının giderek artması üzerine başkent Yeni Delhi'de korona virüs hastanesine çevrilen bir kampüste hastalar için kartondan yataklar hazırlandı.
Hindistan'da Covid-19 hastaları için kartondan yataklar hazırlandı
26 Haziran 2020 18:37 - İHA
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Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 296 vaka tespit edildi.

Salgının önüne geçemeyen yetkililer giderek artan vaka sayısının ardından yeni bir önlem aldı. Başkent Yeni Delhi'de bulunan Radha Soami Satsang Beas kampüsü korona virüs hastanesine dönüştürüldü. Tesiste Covid-19 hastaları için gönüllüler tarafından kartondan yataklar hazırlandı. Tesisin 10 bin yatak kapasiteli olduğu belirtildi.
Hindistan'da son 24 saatte 17 bin 296 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 490 bin 401'e yükseldi. Ülkede 407 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından toplam ölü sayısı 15 bin 301'e ulaştı. Virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise 285 bin 637 olarak açıklandı.

Öte yandan Hindistan, dünya genelinde en fazla vaka tespit edilen 4. ülke konumunda bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

hindistan korona virus kartondan yataklar yeni delhi

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