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Hindistan'da doktorlar Kovid-19'a karşı önerilen hidroksiklorokin konusunda endişeli
Hindistan'da doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için kullanılması önerilen yüksek dozda "hidroksiklorokin" ilacının sağlık sorunlarına yol açacağını düşünüyor.
Hindistan'da doktorlar Kovid-19'a karşı önerilen hidroksiklorokin konusunda endişeli
11 Nisan 2020 14:00 -
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Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR), SARS-CoV-2 enfeksiyonu için hidroksiklorokinin önleyici tedavi olarak kullanılmasını sağlık çalışanlarına ve yüksek risk grubundaki hastalara tavsiye etti. Doktorlarsa ritim bozukluğu ve kalp hastalığına yol açacağı gerekçesiyle ilacı kullanmaktan ve hastalara reçete etmekten kaçınıyor. 

Dr. Harjit Sing Batti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hidroksiklorokinin yan etkilerinin bilindiğini ve Kovid-19 tedavisinde henüz kanıtlanmış bir etkisinin olmadığını söyledi.

İlacın özellikle kalp rahatsızlığı olan kişilerde ek hastalıklara yol açabileceğini ifade eden Batti, çok sayıda doktorun hidroksiklorokin kullanımı konusunda endişeli olduğunu kaydetti.

Batti, "Kendi adıma ilacı almamaya karar verdim." dedi.

Bihar eyaletindeki Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsünden isminin açıklanmasını istemeyen bir doktor da bölümündeki bir meslektaşının ilacı kullandıktan sonra iki gün boyunca göğüs ağrısı çektiğini belirtti.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 771'e yükselirken, salgın sebebiyle 228 kişi yaşamını yitirdi.

Myanmar'da Kovid-19 vakaları artıyor

Öte yandan, Myanmar'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 27'ye yükseldi.

Yetkililer, salgının yayılmaması için 10 günlük geleneksel Yeni Yıl tatili süresince halktan evlerinde durmalarını istiyor.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Myanmar'da 13-16 Nisan'da yapılması planlanan ülkedeki en büyük kutlama niteliğindeki Thingyan Su Festivali salgın sebebiyle yasaklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 hidroksiklorokin ritim bozuklugu

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